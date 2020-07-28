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Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Elemanlarına En İyi Bildiri Ödülü...

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Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo-TV ve Sinema Bölümü öğretim elemanları II. Akdeniz Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresinde sundukları makale ile en iyi bildiri ödülüne layık görüldüler.
Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Elemanlarına En İyi Bildiri Ödülü...

Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo-TV ve Sinema Bölümü öğretim elemanları II. Akdeniz Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresinde sundukları makale ile en iyi bildiri ödülüne layık görüldüler.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Gazimağusa'da bulunan Batı Üniversitesi'nin, İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü işbirliği (İKSAD) ile gerçekleştirilen II. Akdeniz Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresinde Doç. Dr. Fevzi Kasap, Yrd. Doç. Dr. Çağdaş Öğüç, Yrd. Doç. Dr. Ayhan Dolunay ve Öğretim Görevlisi Zeyde Yalıner Örek tarafından hazırlanan “Tarihsel Süreç İçerisinde Türk Sineması'nda Engellilere İlişkin Algı Yönetimi Üzerine Bir İnceleme" isimli çalışma birincilik ödülüne layık görüldü.

Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim elemanlarına en iyi bildiri ödülünü, Gazimağusa Batı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Camcı ve Üniversite Genel Sekreteri Oğulcan Topal tarafından takdim edildi.

Engelli Bireylerin İmkanlarının Geliştirilmesi İçin Proje ve Çalışmalar Yapılıyor...

Bildiri sunumunu gerçekleştiren Yakın Doğu Üniversitesi Radyo-Tv ve Sinema Bölüm Başkanı Doç. Dr. Fevzi Kasap, bu başarıdan dolayı üniversiteleri adına büyük gurur duyduklarını belirterek, uzun süredir engelli bireylere yönelik araştırma ve çalışmalarına devam ettiklerini belirtti.

Yakın Doğu Üniversitesi'nin özel gereksinimli bireylerin her türlü imkânının geliştirilmesi ve haklarının denetlenmesi ile ilgili özel duyarlılık hissederek, bu yönde yoğun mesai harcandığını sözlerine ekleyen Doç. Dr. Kasap, bu amaçla Engelli Hakları İzleme Komitesi'nin oluşturulduğunu, bu yapı içerisinde tüm fakültelerden öğretim elemanlarının özel gereksinimli bireylere yönelik projeler ürettiğini ifade etti. Ayrıca İletişim Fakültesi bünyesinde; Engelli Aktivite ve Sinema Salonu oluşturduklarını belirten Doç. Dr. Kasap, bu kusursuz mekân içerisinde özel gereksinimli bireylere yönelik farklı etkinlikler ve eğitim çalışmaları gerçekleştirdiklerini sözlerine ekledi.

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