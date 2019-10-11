Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden Uluslararası Temsiliyet…

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Radyo, TV, Sinema Bölüm Başkanı Doç. Dr. Fevzi Kasap, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardmcısı ve İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ayhan Dolunay ve İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Çağdaş Öğüç, 26-29 Ekim tarihlerinde Kosova Cumhuriyeti'nin Priştine ve Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nin Üsküp şehirlerinde gerçekleştirilecek olan “I. Uluslararası Balkanlarda Bilimsel Araştırmalar Kongresi”, Bilim Kurulu’nda yer alacak.

Güncel konuları ve sorunları ele alarak çözüm önerileri sunularak fikir ve deneyimlerin paylaşılacağı bir platform oluşturmak amacıyla düzenlenen konferansta; Dil, İletişim, Edebiyat, Tarih, Dini Bilimler, Sosyoloji, Antropoloji, Psikoloji, Ekonomi, Hukuk, Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi, Kamu Yönetimi, Sanat Tarihi, Arkeoloji, Coğrafya, Eğitim Bilimleri, Tarih, Felsefe, Psikoloji, Çevre Bilimi, Kentleşme Politikası, Mimarlık, Tasarım, Güzel Sanatlar gibi Sosyal Bilimler ve Eğitim alanlarında yapılan bilimsel çalışmalar kabul edilecek.