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Yakın Doğu Üniversitesi Kampüsünde Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk anıldı

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Yakın Doğu Üniversitesi Kampüsünde Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törende akademisyenler, öğrenciler ve GÜNSEL çalışanları Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü andı
Yakın Doğu Üniversitesi Kampüsünde Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk anıldı

Yakın Doğu Üniversitesi Kampüsünde Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törende akademisyenler, öğrenciler ve GÜNSEL çalışanları Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü andı

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete yolculuğunun 84’üncü yıl dönümünde Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törenle anıldı. Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ’ın Atatürk Anıtı’na çelenk sunduğu törene Yakın Doğu Üniversitesi öğretim üyeleri, öğrenciler, çalışanlar ve GÜNSEL çalışanları katıldı.

Yoğun bir katılımla gerçekleşen törende; saatler, Türk ulusunun büyük lideri Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete irtihal ettiği 9.05’i gösterdiğinde saygı duruşunda bulunulurken Yakın Doğu Üniversitesi Kampüsünde yer alan bayraklar da yarıya indirildi.

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Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ: “Büyük liderimiz Atatürk’ün açtığı yolda; bilimle, sanatla, teknoloji ile üreterek yürüyoruz.”

Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, yaptığı yazılı açıklamada ebediyete irtihalinin 84’üncü yılında büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ü sevgi, minnet ve rahmet duyguları ile andıklarını söyleyerek, Atatürk’ün sadece Anadolu’nun değil dünyanın kaderini değiştiren büyük bir lider olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Şanlıdağ, “Yakın Doğu Üniversitesi olarak O’na yaraşır bir gençlik yetiştirmek için çalışırken, Büyük liderimiz Atatürk’ün açtığı yolda; bilimle, sanatla, teknoloji ile üreterek yürüyoruz” ifadesini kullandı.

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