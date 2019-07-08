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Yakın Doğu Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zihni Turkan, Uluslararası Sempozyuma bilim kurulu üyesi seçildi

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Yakın Doğu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zihni Turkan, Beykent Üniversitesi'nde düzenlenecek Uluslararası Su ile Yaşam Tasarım Sempozyumu’na bilim kurulu üyesi olarak seçildi.
Yakın Doğu Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zihni Turkan, Uluslararası Sempozyuma bilim kurulu üyesi seçildi

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, 9-10 Temmuz 2019 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan ve su ile yaşama dair tasarımların ele alınacağı disiplinlerarası sempozyumda sunulacak bildiriler, bu konudaki mimari çalışmalara kaynak olmak üzere bir bildiri kitabında toplanıp yayınlanacak.

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Sempozyumda, ana tema olarak; Şehircilik (su ve şehirler), Miras (yöresel mimaride tasarım elemanı su; tarihi şehirler, kültürel peyzajlar ve su), Su Mimarisi (su ile yaşamak üzere tasarlanmış binalar), Yat Tasarımı (su ile yaşam için iç tasarım ve üretim tasarımı), Sosyo Kültürel Özellikler (su üzerinde yaşamın sosyo kültürel yönleri), Deniz Mühendisliği (yüzen yapılar), Gelecek (sürdürülebilirlik, ekoloji, akıllı malzemeler) konular işlenecek.

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