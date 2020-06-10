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Yakın Doğu Üniversitesi Resim-İş Öğretmenliği Yetenek Sınavı Ön Kayıtlar Sürüyor…

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Yakın Doğu Üniversitesi Resim-İş Öğretmenliği Yetenek Sınavı Ön Kayıtlar Sürüyor…
Yakın Doğu Üniversitesi Resim-İş Öğretmenliği Yetenek Sınavı Ön Kayıtlar Sürüyor…

 

Yakın Doğu Üniversitesi 2020-2021 Akademik eğitim yılı için, Atatürk Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Resim-İş Öğretmenliği Anabilim Dalı yetenek sınav kayıtları sürüyor.

 

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Atatürk Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Resim-İş Öğretmenliği Anabilim Dalı yetenek sınavına girmek isteyen adayların ön kayıtlarının devam ettiği bildirildi.

 

Resim-İş Öğretmenliği 2020-2021 Yetenek Sınavı Yönetmeliği

Resim-İş Öğretmenliği 2020-2021 Akademik yılı bölümüne giriş sınavı bu dönem pandemi nedeni ile online olarak gerçekleştirileceği belirtilen açıklamada, bölüme giriş yetenek sınavı iki farklı tarihte yapılacak. Her iki tarihte yapılacak olan sınav için giriş kriterleri aynı olacak.

Sınava Katılım Online Görüşme Üzerinden Yapılacak

Sınavlara katılım olarak ürün dosyası (portfolyo) ve online görüşme üzerinden (google meet) değerlendirlecek. Sınava katılacak olan öğrenciler belirtilen tarihlerde sınav sorumlusu ile online olarak görüşme yapacak. Online sınav görüşme öncesi öğrencilerin fatma.miralay@neu.edu.tr adresinden bölüm ile iletişime geçmesi ve sınava gireceklerini bildirmeleri gerekmektedir. Ayrıca giriş sınavı için gerekli olan ürün dosyasını fatma.mirala@neu.edu.tr adresinde en geç aşağıda verilen tarihlere kadar göndermeleri gerekmektedir.

Resim-İş Öğrtemneliği Yetenek Sınavı Tarihleri:

1.      Sınav Tarihi : 22 Haziran 2020 Saat:10:00

2.      Sınav Tarihi:   14 Eylül 2020 Saat:10:00

 

Sınava Katılım Şartları ve Gerekli Bilgiler

Sınava katılacak olan her öğrenci için istenen gerekli dosya içeriklieri aşağıda belirtilmiştir;

1.      Çizim Dosyası

2.      Mezun olduğu okul diploması

3.      Katılımıcı kimlik bilgileri

 

Çizim Dosyası İçeriği:

1.      5 adet karakalem desen çizimi (insan figürü)

2.      2 adet natürmort çizimi (serbest teknik)

 

Kayıt Yapılabilecek Adresler:
Yurtdışında bulunan T.C yurttaşı adaylar, bulundukları illerdeki Yakın Doğu Üniversitesi Temsilciliklerine (http://aday.neu.edu.tr/turkiye-kayit-burolari/ ) veya KKTC ise Yakın Doğu Üniversitesi Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına; KKTC yurttaşı adaylar ise Yakın Doğu Üniversitesi Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı’nda  ön kayıt yaptırabilecekler.

Daha detaylı bilgi almak için (0392) 680 20 00 (5110) no’lu numaradan sınav koordinatörlerine ulaşabilecekler. Ayrıca bölüm başkanı Yrd.Doç.Dr.Fatma Miralay ile “fatma.miralay@neu.edu.tr”  doğrudan bağlantı kurabilirler

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