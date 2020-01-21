Yakın Doğu Üniversitesi Uluslararası Katılımlı Dermatogenetik Sempozyumu’nda Dört Bildiri Sundu…

Yakın Doğu Üniversitesi, Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalı ile Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı işbirliğinde düzenlenen “1. Bursa Uluslararası Katılımlı Genetik Günleri Dermatogenetik Sempozyumu'na katılarak dört bildiri sundu.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Bursa Uludağ Tıp Genetik Günleri kapsamında ilki düzenlenen Dermatogenetik Sempozyumu’nda, Yakın Doğu Üniversitesini; Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gamze Mocan ile birlikte Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi ve DESAM Enstitüsü yönetim kurulu üyesi Doç. Dr. Mahmut Çerkez Ergören, Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Uzm. Dr. Ö. Özden Yükselen, DESAM araştırma görevlisi Gülten Tuncel ile Veterinerlik Fakültesi öğretim görevlisi ve Meryem Betmezoğlu temsil etti.

Türkiye ve yurt dışından 250 bilim insanının Dermatogenetik alanındaki gelişmeleri ve yenilikleri değerlendirdiği sempozyumda, Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gamze Mocan ile birlikte Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi ve DESAM Enstitüsü yönetim kurulu üyesi Doç. Dr. Mahmut Çerkez Ergören, ayrı panellerde oturum başkanlığı yaptılar.

Bir Seminer ve Dört Bildiri İle Sempozyuma Damga Vurdular.

Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Aanabilim Dalı Öğretim Görevlisi Uzm. Dr. Ö. Özden Yükselen “Malign melanoma eşlik eden kronik lenfositik lösemi/ küçük lenfositik lenfoma: bir kolizyon tümör olgusu”, DESAM Enstitüsü araştırma görevlisi Gülten Tuncel “Psödoakondroplaninin olası bir nedeni olarak yeni bir COMP gen varyantının tanımlanması: Kuzey Kıbrıs’taki ilk olgu” ve “Geri yayılım yapay sinir ağlarının yaklaşımı ile vitiligo hastalarının tedaviye yanıt verme durumlarının tahmin edilmesi”, Veterinerlik Fakültesi Öğretim Görevlisi Betmezoğlu ise “Geri yayılım yapay sinir ağlarının yaklaşımı ile psoriasis hastalarının tedaviye yanıt verme durumlarının tahmin edilmesi ”başlıklı sözlü sunumları gerçekleştirdi.

Ayrıca, sempozyumdaki “Yapay Zeka ve Genetik” Çalıştayı’nda Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi ve DESAM Enstitüsü yönetim kurulu üyesi Doç. Dr. Mahmut Çerkez Ergören de, “Hassas ve Koruyucu Tıpta Bulanık Mantık Yaklaşımları” başlıklı seminer verdi.

Tıp ve Bilişim Literatürüne Katkılar Sağlayan Çalışmalar Yürütülecek…

Sempozyumun ilk defa düzenlenmesine rağmen başarılı geçtiğini ifade eden Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi ve DESAM Enstitüsü yönetim kurulu üyesi Doç. Dr. Mahmut Çerkez Ergören, tıp ve bilişim literatürüne yeni katkı sağlayan çalışmaların gerçekleşmesi için Yakın Doğu Üniversitesi olarak takım ruhu disiplinini benimsediklerini söyleyerek, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalı Dermatoloji Aanabilim Dalı ve İmmunoloji Aanabilim Dalı öğretim üyelerine teşekkür etti.

Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gamze Mocan ise, 11 panel, 91 seminer, 1 konferansı ile birlikte 15 nadir olgu sunumu, 62 sözlü ve 31 poster bildirisi sunulan sempozyumun, çok başarılı geçmesinde büyük emeği olan Kongre Başkanı Doç. Dr. Şehime G. Temel ile tüm ekibine davetleri ve ev sahipliği için teşekkür etti.