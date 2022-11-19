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Yakın Doğu Üniversitesi ve Girne Üniversitesi iş birliğinde düzenlenen “Uluslararası Türkçe ve Edebiyat Günleri” başlıyor

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Yakın Doğu Üniversitesi ve Girne Üniversitesi iş birliğinde düzenlenen “Uluslararası Türkçe ve Edebiyat Günleri” başlıyor
Yakın Doğu Üniversitesi ve Girne Üniversitesi iş birliğinde düzenlenen “Uluslararası Türkçe ve Edebiyat Günleri” başlıyor

Yakın Doğu Üniversitesi ve Girne Üniversitesi iş birliğinde düzenlenen “Uluslararası Türkçe ve Edebiyat Günleri” başlıyor

Yakın Doğu Üniversitesi ve Girne Üniversitesi’nin Türkçe Öğretmenliği ile Türk Dili ve Edebiyatı Bölümlerinin iş birliğinde düzenlenen “Uluslararası Türkçe ve Edebiyat Günleri” kapsamında, 21-23 Kasım 2022 tarihleri arasında, her iki üniversitede de bir dizi program gerçekleştirilecek. 2,5 gün sürecek program kapsamında yüz yüze ve online paneller düzenlenecek.

Öğrencilere ve halka açık olarak düzenlenecek etkinliğin açılış konuşmalarını Girne Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Gökmen Dağlı ve Yakın Doğu Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Efdal Özkul’un yapacak. Ayrıca Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Gürer Gülsevin, Hacettepe Üniversitesinden Doç. Dr. Filiz Mete, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nden Doç. Dr. Gülsine Uzun da etkinliğe online olarak katılarak birer konuşma yapacak.

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Üniversiteler arası şiir yarışmasının kazananları da ilan edilecek

Uluslararası Türkçe ve Edebiyat Günleri Düzenleme Kurulu Başkanları Prof. Dr. Şevket Öznur ve Doç. Dr. Mustafa Yeniasır, 21 – 23 Kasım 2022 tarihleri arasında Yakın Doğu Üniversitesi ve Girne Üniversitesi iş birliğinde çevrimiçi ve yüz yüze düzenleyecekleri programın öğrencilerin ve edebiyata ilgi duyan insanların kişisel ve mesleki becerilerine önemli bir katkı sağlayacağını vurguladı. Açılış seremonisinin ardından 2,5 gün boyunca beş panelin düzenleneceğini söyleyen Düzenleme Kurulu Başkanları, etkinlik dizisi kapsamında gerçekleştirilecek Kâmil Özay Özel Oturumunun sonunda, “Üniversiteler Arası Şiir Yarışması”na katılıp dereceye giren öğrencilere de ödüllerinin takdim edileceğini söyledi.

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