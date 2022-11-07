Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Hekimliği Fakültesi öğretim üyesi Dr. Mehmet Suat Yılmaz’a “en başarılı genç araştırmacı” ödülü

Veteriner hekimliği alanında Türkiye’nin en köklü kongresi olan Uluslararası Veteriner Cerrahi Kongresi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi ev sahipliğinde Samsun’da gerçekleştirildi. 17’nci ulusal ve 3’üncü Uluslararası Veteriner Cerrahi Kongresi’nde sunduğu sözlü ve poster bildirileri ile KKTC’yi temsil eden Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Hekimliği Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı öğretim üyesi Dr. Mehmet Suat Yılmaz, “Kedilerde Humerus ve Femur Kırıklarının Tie-in Eksternal Fiksasyon ile Sağaltımının Klinik ve Radyografik İncelenmesi” adlı doktora tez çalışması ile “en başarılı genç araştırmacı” ödülüne layık görüldü.

Prof. Dr. Deniz Seyrek İntaş: “En başarılı genç araştırmacı ödülüne layık görülen öğretim üyemiz Dr. Mehmet Suat Yılmaz’ı tebrik ediyorum.”

Uluslararası Veteriner Cerrahi Kongresi’nin Türkiye’nin veteriner hekimliği alanında en prestijli kongrelerinden olduğunu ifade eden Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Deniz Seyrek İntaş, “KKTC’nin ilk ve tek veterinerlik fakültesi olarak ülkemizi bu önemli kongrede her yıl temsil ediyoruz” dedi. Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Hekimliği Fakültesi olarak bir yandan geleceğin veteriner hekimlerini yetiştirirken diğer yandan sahip oldukları üst düzey olanaklarla genç akademisyenler yetiştirmeye de devam ettiklerini söyleyen Prof. Dr. Seyrek İntaş, “En başarılı genç araştırmacı ödülüne layık görülen, öğretim üyelerimizden Dr. Mehmet Suat Yılmaz’ı tebrik ediyorum” ifadesini kullandı.

Dr. Mehmet Suat Yılmaz: “Tam donanımlı araştırma laboratuvarları, alanlarında yetkin hocaları ve Hayvan Hastanesi ile sahip olduğumuz uygulama imkanları ile Yakın Doğu Üniversitesi bir araştırmacının ihtiyaç duyacağı bütün olanakları sağlıyor.”

Doktora tezi ile Uluslararası Veteriner Cerrahi Kongresi’nden “en başarılı genç araştırmacı” ödülü ile dönen Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Suat Yılmaz ise tam donanımlı araştırma laboratuvarları, alanlarında yetkin hocaları ve Hayvan Hastanesi ile sahip oldukları uygulama imkanları ile Yakın Doğu Üniversitesi’nin bir araştırmacının ihtiyaç duyacağı bütün olanakları sağladığını vurguladı. Layık görüldüğü ödülün kendisini gururlandırarak motive ettiğini ifade eden Dr. Mehmet Suat Yılmaz, Uluslararası Veteriner Cerrahi Kongresi’nde KKTC’yi temsil etmenin de büyük bir gurur olduğunu söyledi.