  • BIST 91.089
  • Altın 251,783
  • Dolar 5,8509
  • Euro 6,6081
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKAYakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı 1 Haziran’da Yapılacak.

Yakın Doğu Üniversitesi’nde Deneysel Hayvan Modelleri Kursu düzenlendi

» »
Yakın Doğu Üniversitesi Deneysel Sağlık Bilimleri Araştırma Merkezi (DESAM) tarafından düzenlenen “Deneysel Hayvan Modelleri Kursu: Genden İşleve” kursu yoğun katılımla tamamlandı.
Yakın Doğu Üniversitesi’nde Deneysel Hayvan Modelleri Kursu düzenlendi

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Üniversite kampüsünde düzenlenen kurs kapsamında, katılımcılara biyotıp bilimlerindeki ileri araştırma yöntemlerinin yanı sıra genom mühendisliği ve deneysel hayvan uygulamaları ile ilgili teorik ve pratik kavramları öğretildi.

 

Günümüz teknolojilerinin güçlü ve yeni araçları ile temel biyomedikal çalışmalarından tıpa kadar geniş bir yelpazede yeni deneyler yapmalarını sağlayan bilgiler verilen kursta, kursiyerler deney hayvanları uygulamaları da yaptı. Aynı zamanda katılımcılara fonksiyonel tıp araştırmaları hakkında bilgiler verildi ve yeni özellikleri ortaya çıkarmak için yapay evrim kullanımı ele alındı.

 

Uluslararası Eğitimciler Kursiyerleri Bilgilendirdi…

Öğretim elemanları, yüksek lisans ile doktora öğrencilerinin yanı sıra üniversite dışından da katılımcıların, kursiyer olarak yer aldığı kursta, Singapur İnsan Genetiği ve Embriyoloji Enstitüsü Tıbbi Biyoloji Enstitüsü’nden Prof. Bruno Reversade, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Biyotıp ve Genom Merkezi’nden Doç. Dr. Güneş Özhan, Kayseri Abdullah Gül Üniversitesi Yaşam ve Doğa Bilimleri Fakültesi’nden Yrd. Doç. Dr. Oktay İsamil Kaptan, Doğu Akdeniz Üniversitesi Fen Bilimleri Fakültesinden Yrd. Doç. Dr. Adil Şeytanoğlu, Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nden Prof. Dr. Vedat Sağmanlıgil, Doç. Dr. Wayne Fuller, Tıp Fakültesinden Doç. Dr. Umut Fahrioğlu, Eczacılık Fakültesinden Dr. Buket Baddal ve Deneysel Hayvan Araştırma Merkezi’nden Vet. Hek. Meliha Melis Temizel eğitimci olarak yer aldı.

Genom Mühendisliği İçin Deneysel Modellemeler Ele Alındı…

Günümüzde CRISPR/Cas9 ve diğer yeni genom düzenleme tekniklerinin kullanımlıyla birlikte, insan hastalıklarının altında yatan nedenlerin anlaşılması ve bilim insanlarının konu ile ilgili bilgilerini arttırmak için deneysel modeller geliştirilmektedir. Bu modeller bir hücre hattında veya organizmada bulunan herhangi bir gende knock-in/-out veya yeni mutasyonlar oluşturmalarını sağlamış, dolayısı ile de biyolojik ve biyomedikal sorulara çözüm bulmada katkı sağlanmıştır. Bu bağlamda, “Deneysel Hayvan Modelleri Kursu: Genden İşleve” bu öngörü ile yola çıkılarak DESAM tarafından genom mühendisliği için en sık kullanılan deneysel hayvan modelleri Yakın Doğu Üniversitesi Öğretim Üyelerinin yanı sıra uluslararası saygın bilim insanları tarafından tanıtıldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • “Kazakistan Sanatçıları Resim Sergisi”, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy tarafından açılacak11 Haziran 2019 Salı 17:00
  • Yakın Doğu Koleji'nin üstün IELTS başarısı10 Haziran 2019 Pazartesi 16:11
  • Baskı Resim Sergisi Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel tarafından açılacak10 Haziran 2019 Pazartesi 15:53
  • YDÜ'de düzenlenen “Öğrenciler Konuşuyor 7: Hepimiz Normaliz ? Sempozyumu”Büyük ilgi gördü08 Haziran 2019 Cumartesi 11:59
  • Gizemli “Evren”in Sırlarının Keşfi08 Haziran 2019 Cumartesi 11:50
  • Yakın Doğu Koleji’nin Müsamere Gecesi büyük beğeni topladı08 Haziran 2019 Cumartesi 11:47
  • YDÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Gazimağusa bölgesine araştırma ve inceleme gezisi gerçekleştirdi07 Haziran 2019 Cuma 12:50
  • Yakın Doğu İlkokulu öğrencileri velileri ile birlikte “English Fun Week” etkinliğinde bir araya geldi07 Haziran 2019 Cuma 12:43
  • “Galaksiler” Sınıfında Büyüleyici Yolculuk07 Haziran 2019 Cuma 10:24
  • “Azerbaycan Sanatçıları Resim Sergisi” Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu tarafindan açildi03 Haziran 2019 Pazartesi 12:10
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti