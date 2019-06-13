Yakın Doğu Üniversitesi’nde Deneysel Hayvan Modelleri Kursu düzenlendi

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Üniversite kampüsünde düzenlenen kurs kapsamında, katılımcılara biyotıp bilimlerindeki ileri araştırma yöntemlerinin yanı sıra genom mühendisliği ve deneysel hayvan uygulamaları ile ilgili teorik ve pratik kavramları öğretildi.

Günümüz teknolojilerinin güçlü ve yeni araçları ile temel biyomedikal çalışmalarından tıpa kadar geniş bir yelpazede yeni deneyler yapmalarını sağlayan bilgiler verilen kursta, kursiyerler deney hayvanları uygulamaları da yaptı. Aynı zamanda katılımcılara fonksiyonel tıp araştırmaları hakkında bilgiler verildi ve yeni özellikleri ortaya çıkarmak için yapay evrim kullanımı ele alındı.

Uluslararası Eğitimciler Kursiyerleri Bilgilendirdi…

Öğretim elemanları, yüksek lisans ile doktora öğrencilerinin yanı sıra üniversite dışından da katılımcıların, kursiyer olarak yer aldığı kursta, Singapur İnsan Genetiği ve Embriyoloji Enstitüsü Tıbbi Biyoloji Enstitüsü’nden Prof. Bruno Reversade, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Biyotıp ve Genom Merkezi’nden Doç. Dr. Güneş Özhan, Kayseri Abdullah Gül Üniversitesi Yaşam ve Doğa Bilimleri Fakültesi’nden Yrd. Doç. Dr. Oktay İsamil Kaptan, Doğu Akdeniz Üniversitesi Fen Bilimleri Fakültesinden Yrd. Doç. Dr. Adil Şeytanoğlu, Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nden Prof. Dr. Vedat Sağmanlıgil, Doç. Dr. Wayne Fuller, Tıp Fakültesinden Doç. Dr. Umut Fahrioğlu, Eczacılık Fakültesinden Dr. Buket Baddal ve Deneysel Hayvan Araştırma Merkezi’nden Vet. Hek. Meliha Melis Temizel eğitimci olarak yer aldı.

Genom Mühendisliği İçin Deneysel Modellemeler Ele Alındı…

Günümüzde CRISPR/Cas9 ve diğer yeni genom düzenleme tekniklerinin kullanımlıyla birlikte, insan hastalıklarının altında yatan nedenlerin anlaşılması ve bilim insanlarının konu ile ilgili bilgilerini arttırmak için deneysel modeller geliştirilmektedir. Bu modeller bir hücre hattında veya organizmada bulunan herhangi bir gende knock-in/-out veya yeni mutasyonlar oluşturmalarını sağlamış, dolayısı ile de biyolojik ve biyomedikal sorulara çözüm bulmada katkı sağlanmıştır. Bu bağlamda, “Deneysel Hayvan Modelleri Kursu: Genden İşleve” bu öngörü ile yola çıkılarak DESAM tarafından genom mühendisliği için en sık kullanılan deneysel hayvan modelleri Yakın Doğu Üniversitesi Öğretim Üyelerinin yanı sıra uluslararası saygın bilim insanları tarafından tanıtıldı.