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Yakın Doğu Üniversitesi’nde GEÇDA ele alındı

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Yakın Doğu Üniversitesi’nin düzenlediği eğitim atölyesinde okul öncesi eğitimde kullanılan önemli değerlendirme metotlardan GEÇDA ele alındı
Yakın Doğu Üniversitesi’nde GEÇDA ele alındı

Yakın Doğu Üniversitesi’nin düzenlediği eğitim atölyesinde okul öncesi eğitimde; çocukların bilişsel, psikomotor, sosyal duygusal ve dil gelişimini değerlendirebilmek için kullanılan önemli metotlardan GEÇDA ele alındı

Okul öncesi eğitim alan 0-72 ay aralığındaki çocukların bilişsel, psikomotor, sosyal duygusal ve dil gelişimini değerlendirebilmek için kullanılan önemli metotlardan GEÇDA  (Gazi Erken Çocukluk Gelişim Değerlendirme Aracı) Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü ve Okul Öncesi Öğretmenliği Anabilim Dalı tarafından düzenlenen eğitim atölyesinde ele alındı. Yrd. Doç. Dr. Şebnem Güldal Kan ve Uzm. Şermin Kuset tarafından gerçekleştirilen GEÇDA Atölyesine, okul öncesi öğretmenliği bölümünde eğitim gören öğrenciler katıldı. Atölye çalışmasına, Yakın Doğu Üniversitesi Okul öncesi Öğretmenliği Ana Bilim Dalı  öğretim üyeleri Yrd. Doç. Dr. Dervişe Toklu ve Öğretim Görevlisi Uzm. Hulin Sıddık da katkı sağladı.  

Atölyede, geleceğin öğretmenlerine, 0–72 ay çocuklarının gelişimlerini ayrıntılı olarak değerlendirebilecek, eğitim yaşantılarının düzenlenmesinde ve çocuklardaki gelişimsel geriliklerin erken tanılanmasında kullanılabilecek bir gelişim değerlendirme aracı olan GEÇDA’yı nasıl kullanmaları gerektiği ile ilgili eğitim verildi.

Standart uygulamalardan çok daha kolay

Atölyede; tüm gelişim alanlarında ayrıntılı olarak değerlendirebilecek kriterlerle  çocuğu oyun ortamında gözlemlemeye dayanan GEÇDA yönteminin, çocukların gelişimsel özelliklerini belirleme konusunda standart uygulamalara karşı çok daha kolay bir yöntem olduğu vurgulandı. Standart bir materyal seti, el kitabı, GEÇDA formu ve bilgi formu kullanılarak uygulanan GEÇDA; psikomotor (73 madde), bilişsel (60 madde), dil gelişimi (60 madde), sosyal-duygusal gelişim (56 madde) olmak üzere dört alt test ve 249 maddeden oluşuyor. Özbakım becerilerine ilişkin maddeler ise sosyal-duygusal gelişim alt testinde yer alıyor. Yoğun bir katılımla gerçekleştirilen atölye sonunda katılımcılara sertifika da verildi.

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