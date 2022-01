Yakın Doğu Üniversitesi’nin Hemşirelik, Eczacılık, Atatürk Eğitim, Turizm, Spor Bilimleri ve Sağlık Bilimleri fakülteleri ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’ndan mezun olan 140 öğrenci mezuniyet coşkusunu Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen törenle kutladı.

Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen mezuniyet töreni ile Yakın Doğu Üniversitesi’nin Hemşirelik, Eczacılık, Atatürk Eğitim, Turizm, Spor Bilimleri ve Sağlık Bilimleri fakülteleri ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’ndan mezun olan 140 öğrenci diplomalarını aldı.

Törene, Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kurt, Atatürk Eğitim Fakültesi Dekan Vekili Doç. Dr. Yağmur Çerkez, Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İhsan Çalış, Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ümran Dal Yılmaz, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adile Öniz Özgören, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Mehtap Tiryakioğlu, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tülen Saner ve Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Aslı Aykaç, dekan yardımcıları, anabilim dalı başkanları, akademik ve idari personel, öğrenciler ve velileri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende, tüm fakülte dekanları adına Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ümran Dal Yılmaz ve Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İhsan Çalış birer konuşma yaptı. Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kurt’un konuşmasının ardından ise mezun olan Türk öğrenciler adına Atatürk Eğitim Fakültesi mezunu Muazzez Çekici, uluslararası öğrenciler adına ise Turizm Fakültesi mezunu Robina Kauka duygularını paylaştı.

Prof. Dr. Mustafa Kurt: “Yenileşime açık olun, yeni olanı kabul veya reddetmeden önce iyice araştırın, çok çalışın, sürekli üretin ve ürettiğiniz her şeye sahip çıkın.”

Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kurt, Yakın Doğu Üniversitesi 2021-2022 Güz dönemi mezuniyet töreninde yaptığı konuşma ile mezun öğrencilere seslenerek, “Yakın Doğu Üniversitesi’nde aldığınız eğitim ve edindiğiniz deneyim, yaşamınıza yön verecek potansiyele sahip olabilir. Potansiyel diyorum çünkü onu pratiğe dönüştürmek ve yaşayabilir kılmak sizin elinizde” dedi. Yakın Doğu Üniversitesi’nin sadece bilgiye sahip olan değil, bilim ve bilgi üreten, onu yönetebilen bireyler yetiştirdiğini vurgulayan Prof. Dr. Kurt, “İşte bu yüzden temel hedefimiz, verilen bilgiyle yetinmeyen, daha fazlasını isteyen, bilim ve bilgi üreten, onu işe koşan ve her zaman kuşkucu ve eleştirel bireyler yetiştirmek olmuştur” dedi.

“Kendinize güvenin, yaptığınız her şeye yakınlık duyun ama daha iyisini başarabileceğinizi de unutmayın” diyen Prof. Dr. Mustafa Kurt “Yenileşime açık olun, yeni olanı kabul veya reddetmeden önce iyice araştırın, çok çalışın, sürekli üretin ve ürettiğiniz her şeye sahip çıkın” ifadeleriyle birlikte mezun öğrencileri tebrik ederek, başarı, sağlık ve mutluluk diledi.

Prof. Dr. Ümran Dal Yılmaz: “Sizler artık Yakın Doğu Üniversitesi'nin mezunları ve yeni elçilerisiniz. Başarınız ve mutluluğunuz bizim için en değerli ödül olacaktır.”

Törende tüm dekanlar adına konuşan Yakın Doğu Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ümran Dal Yılmaz, “Sizler artık Yakın Doğu Üniversitesi'nin mezunları ve yeni elçilerisiniz. Başarınız ve mutluluğunuz bizim için en değerli ödül olacaktır. Size gelecekte mutluluk ve başarılar diliyorum” sözleri ile mezunlara seslendi.

Prof. Dr. Ümran Dal Yılmaz, “Hayallerinizin peşinden gidin, çalışın, okuyun. Değerleriniz ve amaçlarınız olsun. Eleştirel düşünen, sorgulayan, araştıran bireyler olun. Kendinizi sürekli geliştirerek, sorunlara çözümler üreterek, mesleğinize ve insanlığa en iyi şekilde hizmet edeceğinize olan inancımız tamdır” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. İhsan Çalış: “Asla korkma! Cesur ol! Farklı ol! Bir fark yarat!, Pes etme!, mükemmele ulaşmak ve doğru kararlar vermek artık tamamen sizin elinizde.”

Mezun olan öğrencilere, öğrenmenin hayat boyu süren bir deneyim olduğunu hatırlatan Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İhsan Çalış, “Gelecekteki kariyerinize bu bilinçle başlamanız gerekir. Kendinizi sürekli geliştirmek zorundasınız. Farklı disiplinlerde diplomanızın olması önemli değil. Önemli olan kişinin sorumluluklarını, yükümlülüklerini yerine getirmesi ve meslek sahibi olmanın beklentilerini en saygın şekilde karşılamasıdır” ifadelerini kullandı.

Öğrencilere bundan sonraki hayatlarında yol gösterecek tavsiyelerde de bulunan Prof. Dr. Çalış, “Kariyerinizin başında karşılaşabileceğiniz zorluklar karşısında korkacağınıza eminim. Bu, bir profesyonel olmanın ve topluma karşı duyulan sorumluluk duygusuna sahip olduğunuzun bir kanıtıdır. Asla korkma! Cesur ol! Farklı ol! Bir fark yarat! Pes etme! Mükemmele ulaşmak ve doğru kararlar vermek artık tamamen sizin elinizde ve yetenekleriniz dahilinde” ifadelerini kullandı.

Muazzez Çekici: “Bizler Yakın Doğu Üniversitesi mezunları olarak, köklü ve başarılarla dolu bir geçmişi olan, donanımlı ve bilgili bir kuşağız.”

Yakın Doğu Üniversitesi 2021-2022 Güz dönemi mezuniyetinde KKTC ve Türkiye’den öğrenciler adına konuşan Atatürk Eğitim Fakültesi mezunu Muazzez Çekici, “Bugün alıştığımız, sevdiğimiz, birçok değerli anıları paylaştığımız okulumuzdan, hocalarımızdan ve arkadaşlarımızdan ayrılıyoruz” sözleri ile duygularını dile getirdi.

Üniversite eğitimi almak sadece bilgi edinip mezun olmak anlamına gelmiyor diyen Muazzez Çekici, “Bana göre, üniversite eğitimi almak öğrenmeyi öğrenme sürecidir. Bizleri hayata karşı güçlü kılan şey tek başına diplomamız değil, diplomanın arkasını hangi birikimle nasıl doldurduğumuzdur. İyi bir geleceğin temelinde iyi bir geçmiş yatar. Bizler Yakın Doğu Üniversitesi Eğitim Fakültesi mezunları olarak, köklü ve başarılarla dolu bir geçmişi olan, donanımlı ve bilgili bir kuşağız. Bu yüzden hayata sımsıkı sarılarak hak ettiğimiz yerlere geleceğiz. Bizden sonraki kuşaklara örnek olacağız” ifadelerini kullandı.

Robina Kauka: “Bugün hep birlikte muniyet başarımızı kutluyoruz. Mezun olan bütün arkadaşlarımı tebrik ediyorum.”

Törende Yakın Doğu Üniversitesi’nin bütün uluslararası mezunları adına konuşan Yakın Doğu Üniversitesi Turizm Fakültesi mezunu Robina Kauka, mezuniyet gününde duygularını ifade etme fırsatı yakaladığı için duyduğu mutluluğu ifade ederek başladı. Geleceğe hazırlandıkları eğitim hayatları boyunca kendilerine destek olan, onları koruyan ve geleceğe hazır hale getiren tüm hocalarına teşekkür eden Kauka, “Bana inanarak, burada eğitim fırsatı veren anneme, babama ve bütün aileme de özel olarak teşekkür etmek istiyorum” dedi. Yakın Doğu Üniversitesi’nde yeni bir çevre ve yeni arkadaşlıklar edinme şansı yakaladıklarını söyleyen Robina Kauka, “Bugün hep birlikte muniyet başarımızı kutluyoruz. Mezun olan bütün arkadaşlarımı tebrik ediyorum” ifadesini kullandı.