Yakın Doğu Üniversitesi’nde Probiyotik Suş Bankası kuruldu

Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Hekimliği Fakültesi ve Ziraat Fakültesi iş birliğinde kurulan Agri-Vet Gıda Teknolojileri Laboratuvarı ile Probiyotik Suş Bankası açıldı

Gıda güvenliği ve sağlıklı beslenme, yaşanılan ekonomik ve çevresel değişiklikler nedeniyle günümüzün en öncelikli konularından biri haline geldi. Bilimsel yöntemlerle, ülkelerin geleneksel gıda üretiminde verimliliği artıracak çalışmalar ise bu anlamda kilit rol oynayacak.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin Veteriner Hekimliği ve Ziraat fakültelerinin iş birliğinde kurulumu tamamlanarak açılışı yapılan Agri-Vet Gıda Teknolojileri Laboratuvarı ile Probiyotik Suş Bankası da Kıbrıs’ın geleneksel gıda üretiminin verimliliğini ve standardını yükseltecek analiz ve ürünlerle önemli bir fark yaratacak.

Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Hekimliği Fakültesi’nde düzenlenen açılışa Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Veteriner Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Deniz Seyrek İntaş, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özge Özden, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adile Öniz Özgören, Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ümran Dal, Agri-Vet Gıda Teknolojileri Laboratuvarı ve Probiyotik Suş Bankası Koordinatörü Doç. Dr. Beyza Hatice Ulusoy ve pek çok akademisyen ve öğrenci katıldı. Açılışta, Yakın Doğu Üniversitesi bünyesinde üretilen probiyotik dondurma, kefir, dört otlu kefir ve su kefiri de ikram edildi.

Açılışta konuşan Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özge Özden ve Veteriner Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Deniz Seyrek İntaş Agri-Vet Gıda Teknolojileri Laboratuvarı ile Probiyotik Suş Bankası’nın yürüteceği çalışmalarla ilgili bilgiler paylaştı.

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ: “Ülkemizin geleneksel gıda üretiminde verimliliği artıracak olan Agri-Vet Gıda Teknolojileri Laboratuvarı ile Probiyotik Suş Bankası, akademisyenlerimizin pek çok bilimsel araştırmaya imza atmasına da olanak yaratacak.”

Açılışta konuşan Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Agri-Vet Gıda Teknolojileri Laboratuvarı ile Probiyotik Suş Bankası’nın Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Hekimliği Fakültesi ve Ziraat Fakültesi iş birliğinde hayata geçtiğini vurgulayarak, “Farklı alanlarda çalışmalar yürüten bilim insanlarını iş birliği yaparak hayata geçirdiği önemli bir multidisipliner çalışma olarak” tanımladı.

Agri-Vet Gıda Teknolojileri Laboratuvarı’nın hayvansal ve bitkisel gıdalarla ilgili pek çok analiz yapabilme kabiliyetine sahip olduğunu söyleyen Prof. Dr. Şanlıdağ, Probiyotik Suş Bankası ile izole edilecek olan probiyotiklerin, süt ürünleri, içecek ve daha pek çok sektörde dışa bağımlı olunan probiyotik ihtiyacını karşılayarak önemli bir işlev göreceğini vurguladı.

Prof. Dr. Şanlıdağ, “Ülkemizin geleneksel gıda üretimine büyük bir katkı sunarak verimliliğini artıracak olan Agri-Vet Gıda Teknolojileri Laboratuvarı ile Probiyotik Suş Bankası, akademisyenlerimizin pek çok bilimsel araştırmaya imza atmasına da olanak yaratacak. Üniversitemize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

Prof. Dr. Özge Özden: “Yerel probiyotik ürünlere büyük önem veriyoruz.”

Agri-Vet Gıda Teknolojileri Laboratuvarı ile Probiyotik Suş Bankası’nı Veteriner Hekimliği Fakültesi ile yürüttükleri ortak çalışmaların bir ürünü olduğunu söyleyen Yakın Doğu Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özge Özden, ortak projelere devam edeceklerini vurguladı. Hayata geçirecekleri projelerden ilkinin, Kuzey Kıbrıs’ta "Garavulli" olarak adlandırılan soğutulmuş salyangoz etinin raf ömrünü uzatmak için bitkisel yağ ve uçucu yağ bazlı yenilebilir nanomisyonlar üzerinde olacağını söyleyen Prof. Dr. Özge Özden, yerel probiyotik ürünlere de büyük önem verdiklerini vurguladı.

Diğer yandan Ziraat Fakültesi bünyesinde arıcılık çalışmalarına da başladıklarını söyleyen Prof. Dr. Özden, “Kıbrıs balı oldukça kaliteli bir bal. Adada yürütülen arıcılık faaliyetlerinde verimliliği artırmaya yönelik çalışmalar yürüteceğiz. Ayrıca balın probiyotik ürünlerde kullanımı ile ilgili de ortak projeler geliştirmeye devam edeceğiz” ifadesini kullandı.

Prof. Dr. Deniz Seyrek İntaş: “Hayata geçireceğimiz projelerle ülke tarımı, hayvancılığı ve gıda üretiminde büyük bir verimlilik artışı sağlamayı hedefliyoruz.”

Agri-Vet Gıda Teknolojileri Laboratuvarı ile Probiyotik Suş Bankası’nın veteriner hekimliği ve ziraat alanlarını kapsayan ortak alanlarda yapılacak bilimsel çalışmalarda çok önemli bir katkı sunacağını söyleyen Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Deniz Seyrek İntaş, “Hayata geçireceğimiz projelerle ülke tarımı, hayvancılığı ve gıda üretiminde büyük bir verimlilik artışı sağlamayı hedefliyoruz” dedi. Farklı alanlardan bilim insanlarının bir araya gelerek yürüttüğü çalışmaların önemine de vurgu yapan Prof. Dr. Deniz Seyrek İntaş, “Bu projede emeği geçen akademisyenlerimize ve her zaman yanımızda olan ve bize destek olan Rektörümüz Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ’a teşekkür ediyorum” dedi.