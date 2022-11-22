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Yakın Doğu Üniversitesi’ne 40’ıncı Uluslararası Türk Mikrobiyoloji Kongresi’nde araştırma ödülü verildi

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Yakın Doğu Üniversitesi’ne 40’ıncı Uluslararası Türk Mikrobiyoloji Kongresi’nde araştırma ödülü verildi
Yakın Doğu Üniversitesi’ne 40’ıncı Uluslararası Türk Mikrobiyoloji Kongresi’nde araştırma ödülü verildi

Yakın Doğu Üniversitesi araştırmacıları, 16-20 Kasım 2022 tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirilen “40. Uluslararası Türk Mikrobiyoloji Kongresi”nde, bir panelin yanı sıra 7’si sözlü bildiri ve 3’ü poster sunumu olmak üzere toplam 10 bildiri ile KKTC’yi temsil etti.

Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti (TMC)-KKTC Mikrobiyoloji Platformu’nun düzenlediği “Mikrobiyolojide Yeni Teknolojiler ve Yaklaşımlar” başlıklı panelde Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Vekili ve TMC-KKTC Mikrobiyoloji Platformu Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ oturum başkanı olarak yer alırken, Yakın Doğu Üniversitesi Sağlıkta Yöneylem Araştırma Merkezi Müdürü ve Sharjah Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Tıbbi Teşhis Görüntüleme Departmanı’ndan Doç. Dr. Dilber Uzun Özşahin “Yapay Zekanın Mikrobiyolojideki Uygulamaları”; TMC-KKTC Mikrobiyoloji Platformu Başkanı Doç. Dr. Buket Baddal “Organ Çipler ve Enfeksiyon Hastalıklarında Kullanım Alanları”; ve TMC-KKTC Mikrobiyoloji Platformu Genel Sekreteri Doç. Dr. Emrah Ruh “Üç Boyutlu Yazıcı Teknolojisi” başlıklı konuşmalarını gerçekleştirdi.   

Yakın Doğu Üniversiteli araştırmacılarının araştırmaları büyük ilgi gördü...

Kongrede panelin yanı sıra, Yakın Doğu Üniversitesi araştırmacıları yapmış oldukları çalışmaları da sundu. Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Doç. Dr. Dilber Uzun Özşahin, Doç. Dr. Buket Baddal, Doç. Dr. Cenk Serhan Özverel, Dr. Cemile Bağkur, doktora öğrencisi Ayşegül Bostancı ve yüksek lisans öğrencisi Melis Kalaycı yapay zeka ve matematiksel modelleme başta olmak üzere COVID-19 pandemisi dahil çeşitli alanlarda yaptıkları araştırmaları bildiri olarak sundu.

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Sözlü bildiri ve poster sunumları büyük beğeni toplarken; Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Prof. Dr. Kaya Süer, Doç. Dr. Dilber Uzun Özşahin, Dr. Emrah Güler, Prof. Dr. Ahmet Özbilgin, Dr. Mubarak Taiwo Mustapha ve doktora öğrencileri İbrahim Çavuş, Pembe Çınarlı’nın imzasını taşıyan ve  Dr. Emrah Güler’in başyazarı olduğu “Ascaris lumbricoides Tanısında Yapay Zeka Kullanımı” başlıklı çalışma ile En İyi Poster Üçüncülük Ödülü’nü kazandı. 

Yeni araştırmalar ve farklı kurumlar ile iş birlikleri devam edecek...

TMC-KKTC Mikrobiyoloji Platformu Yürütme Kurulu başarılı çalışmalar için farklı araştırmacılar ve kurumlarla fikir alışverişi ve iş birliğinde bulunmanın önemine dikkat çekerek, farklı merkezlerle ortak yapılacak yeni araştırmalar yürütüleceğini ve elde edilen bulguların bilim dünyası ile paylaşılacağını belirtti.

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