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SON DAKİKAYakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı 1 Haziran’da Yapılacak.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin 4’üncü nesil eczacıları meslek yemini etti

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Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı Bahar Dönemi Mezuniyet Töreni Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre gerçekleştirildi.
Yakın Doğu Üniversitesi’nin 4’üncü nesil eczacıları meslek yemini etti

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre törene, Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ile Prof. Dr. Şenol Bektaş, Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İhsan Çalış, öğretim üyeleri, enstitü müdürleri, Öğrenciler ve aileleri katıldı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Kıbrıs Türklerinin lideri Dr. Fazıl Küçük, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf R. Denktaş ve şehitler anısına bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende sırasıyla, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ,  Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İhsan Çalış ve mezun öğrenciler adına fakülte birincisi Ceren Özcan birer konuşma yaptılar. Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi müzik öğretmenliği anabilim dalı öğretim elemanı İlyas Abdullin’nin müzik dinletisi de beğeniyle izlendi.

Akılcı İlaç Kullanımının Rehberleriyiz…

Mezun öğrenciler adına konuşan fakülte birincisi Ceren Özcan, “Bugün burada hepimiz mutluluk ve sevincimizi paylaşıyoruz. Oldukça uzun ve emek isteyen 5 yılın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bizler ilacı hastaya veren kişi değil, bizler ilacın üretiminden hastaya ulaştırılmasına kadar ve hastaya ulaştırılmasından sonra; hastanın tedaviye en uygun şekilde,  gerektiğinde doktor, hemşire ve diğer sağlık personelleri ile iş birliği içinde olan akılcı ilaç kullanımı ilkeleri doğrultusunda ayrım gözetmeksizin her bir hastaya eşit ve adaletli, etik ve deontolojiye uygun hizmet veren eczacılar olduk. 5 yıl boyunca bana aile olan arkadaşlarım ve hocalarıma huzurlarınızda teşekkür ederim” dedi.

Prof. Dr. Çalış: “Eczacılık Statik Değil Aktif ve Proaktif Bir Meslektir…”

Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İhsan Çalış da, genç meslektaşlarına hitap ederek onarlı mesleklerini hakkıyla icra edebilmeleri için, birçok yetkinlik ve yeterliliklerle donatmaya çalıştıklarını söyledi.

Prof. Dr. Çalış; “Bugün, sağlık bilimleri dünyasındaki en önemli ve en saygın mesleklerden biri olan eczacılık mesleğinin diplomasını alıyorsunuz. Düne kadar öğrenci eczacılardınız, bugün ise eczacı öğrenciler olarak aktif mesleki yaşamın başlangıcındasınız. Eczacılık statik değil aktif ve proaktif bir meslektir. Diğer bir deyişle Eczacı, kendi dışında gelişen olayları izleyen, süzen, duygusal ve ruhsal zekâsını hassas bir uyumla kullanan, çözüm odaklı ve çalışkan insandır. Her seçenek için risk analizi yapar, kendisiyle ve çevresiyle barışık yaşar. Bilgi ve entelektüel yeteneklerini sağduyusu ile harmanlar ve üst düzey verimle kullanır” dedi.

Prof. Dr. Çalış, mezun öğrencilere bundan sonraki mesleki hayatlarına ilişkin nasihatlerde bulunarak, Eczacılık Yeminini hiç unutmamalarını, bu yemine sadık kalamayanları uyarmalarını belirterek, “Andımız kılavuzunuz olsun! Bu bilim yuvasını ve size hayat ve meslek elini veren hocalarınızı hatırlayın” dedi.

Prof. Dr. Şanlıdağ; “Çağdaş Öğretim Yöntemlerini Uygulama Yetisi Olan, Alanına Hâkim Bireyler ve Araştırmacılar Yetiştirmekteyiz…”

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ise eğitimde, en güncel yöntemleri kullanarak evrensel değerlere sahip, çoğulcu ve eleştirel düşünebilen, araştıran, sorgulayan, bilgiyi oluşturma ve etkili kullanma süreçlerini özümsemiş, çağdaş öğretim yöntemlerini uygulama yetisi olan, alanına hâkim bireyler ve araştırmacılar yetiştirdiklerini söyledi.

Prof. Dr. Şanlıdağ, kurulduğu günden itibaren küresel bilgi merkezi olma yolunda ilerleyen Yakın Doğu Üniversitesi’nin, dünya üniversiteleri ile yarışan, dünyanın ilk 500 üniversitesi arasına girmeyi hedeflemiş bir üniversite olarak, akademik ve inovatif çalışmaların sürdürülmekte olduğunun altını çizdi. 20 Fakülte, 6 Enstitü, 33 Araştırma ve uygulama merkezi, 104 araştırma ve uygulama laboratuarı, sayısız araştırma projeleriyle, 1200’e ulaşmış uluslararası yayınla, 1’i Nobel ödüllü, 2’si Tübitak bilim ödüllü, 5’i bilime yön veren 100 türk bilim insanı arasında yer alan,  1000’in üzerinde akademisyeniyle ortak hedefe kararlı adımlarla ilerlemekte olunduğunu vurguladı.

Eğitimde Üniversitemizle birlikte kardeş Girne Üniversitesine ek olarak 2018-2019  Öğretim Döneminin başında 60 yaş üzeri bireyler için “Tazelenme Üniversitesi’ni”, Kıbrıs’ın ilk ve tek Çocuk Üniversitesi olan “Özay Günsel Çocuk Üniversitesi” ise eğitim-öğretim hayatına geçirdiklerini anlatan Prof. Dr. Şanlıdağ, Yakın Doğu Üniversite Hastanesi, Diş Hekimliği Hastanesi ve Hayvan Hastanesi ile dünya standartlarında sağlık hizmeti sunduklarını aktardı.

 Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ sözlerinin sonunda “Şahsım ve tüm öğretim elemanlarımız adına mezuniyetinizi kutluyor, yeni yaşamınızın sizlere sağlık, başarı ve mutluluk getirmesini diliyorum. Yolunuz açık olsun” ifadelerini kullandı.

Mezuniyet Sevincini Yaşadılar…

Konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilere madalyaları Rektör Yardımcısı  Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, diplomaları ise rektör yardımcısı Prof. Dr. Şenol Bektaş tarafından verildi. Ardından diploma törenine geçildi. Diplomalarını alan mezun öğrenciler, Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İhsan Çalış eşliğinde Eczacılık Yemini yaptı. Mezuniyet programı kep atma töreni ile son buldu.

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