Yakın Doğu Üniversitesi’nin son 8 yılda desteklediği proje sayısı 262’ye ulaştı

Yakın Doğu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinasyon Birimi’nin finansal destek sağlama kararı aldığı 31 projede 88 akademisyen ve araştırmacı görev alıyor. Projeler arasında bulaşıcı hastalıklara karşı geliştirilecek yeni tanı kitlerinden mRNA aşı çalışmalarına, kanser çalışmalarından kök hücre çalışmalarına kadar yüksek değerde pek çok proje yer alıyor.

Nitelikli araştırmacı kadroları ile yürüttüğü pek çok bilimsel çalışmayı ürüne dönüştüren Yakın Doğu Üniversitesi, araştırmacılarına projeleri için finansal destek sağlamaya devam ediyor. Yakın Doğu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinasyon Birimi, 2023’te başvuran projelerden 31’ine destek sağlama kararı aldı. Biri üniversite dışından olmak üzere en az iki hakem tarafından yürütülen değerlendirme süreci 2,5 ayda tamamlanan projeler için Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti’nden bütçe onayı da alındı. Böylece Yakın Doğu Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi tarafından desteklenen proje sayısı son sekiz yılda 262’ye ulaştı.

Üniversite 4.0 vizyonuyla, bilimsel araştırmaları, toplumun ihtiyaç duyduğu ürünlere dönüştüren Yakın Doğu Üniversitesi’nin destekleme kararı aldığı projeler arasında, bilimsel değeri ve çıktı potansiyeli yüksek olan pek çok konu yer alıyor. Desteklenecek 31 projede 88 akademisyen ve araştırmacı görev alıyor.

Kanser araştırmalarından aşı çalışmalarına pek çok proje destek kapsamında

Yakın Doğu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinasyon Birimi tarafından destek verilecek 31 proje arasında veterinerlik alanı da dahil olmak üzere bulaşıcı hastalıkların tespitinde kullanılacak yeni tanı kitlerinin geliştirilmesi, mRNA aşı çalışmaları, damar ve endotel fonksiyonel hastalıklarına yeni bilimsel yaklaşımların planlanması, yeni sentez edilen ürünlerin aktivite analizleri, deneysel hayvan ve in vitro yenilikçi modellerin geliştirilmesi, preimplantasyon dönem embriyo dahil kanser çalışmaları, kök hücre çalışmaları ve diş implantına yönelik çalışmalar yer alıyor. Ayrıca sağlık eğitimi için materyal geliştirilmesi, gıda patojenleri, prebiyotik şuş bankası ile saklanan gıda örneklerindeki kimyasalların analizleri de desteklenecek diğer araştırma konuları arasında yer alıyor. 88 akademisyenin görev aldığı projeler, farklı alanlardan bilim insanlarının bir arada çalıştığı multidisipliner yönüyle de öne çıkıyor.

Yürütülecek projelerin bilimsel çıktıları bilim dünyası ile de paylaşılacak

Yakın Doğu Üniversitesi araştırmacılarının Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinasyon Birimi’nin finansal desteği ile yürüteceği araştırma projelerinin sonuçları, yüksek etki derecesine sahip bilimsel dergilerde yayımlanacak makaleler ile bilim dünyası ile de paylaşılacak. 2023 yılında yayımladığı makale sayısı 1.760 bandını aşan Yakın Doğu Üniversitesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üniversitelerinin kaynaklık ettiği bilimsel yayınların yaklaşık yarısını tek başına üretmişti. Desteklenen projelerin, toplum ihtiyacını karşılayacak ürünlere dönüşmesinin yanı sıra kaynaklık edeceği bilimsel makalelerle KKTC’nin bilim dünyasına sağladığı katkıyı büyütme açısından da önemli bir rol oynayacak.

Prof. Dr. İrfan Suat Günsel: “Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti olarak araştırmacılarımızı desteklemeye ve bütün olanaklarımızla yanlarında olmaya devam edeceğiz.”

Yakın Doğu Üniversitesi’nin bilimsel araştırmaları ürüne dönüştürerek toplumsal fayda üretme hedefiyle hareket ettiğini vurgulayan Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “2016’dan bugüne kadar araştırmacılarımızın 262 projesine finansal destek sağladık. Verdiğimiz desteklerle bilim insanlarımıza gerekli ortamı sağlayarak sahip olduğumuz misyonun gereğini yerine getirmeye devam ediyoruz” ifadesini kullandı.

Desteklenen projelerin niteliğine dikkat çeken Prof. Dr. Günsel, “Destek verdiğimiz 31 projenin, özellikle sağlık ve mühendislik alanında önemli sonuçları olacak. Kanser araştırmalarından aşı çalışmalarına kadar geniş bir alanı kapsayan bu projeler dünya bilimine de büyük bir katkı sağlayacak” ifadesini kullandı. Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti olarak araştırmacılarımızı desteklemeye ve bütün olanaklarımızla yanlarında olmaya devam edeceğiz. Tüm akademisyenlere çalışmalarında başarılar dilerim” dedi.

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ: “31 yeni projeye daha finansal destek sağlama kararı, üniversitemizin araştırma ve bilimsel gelişime olan bağlılığının bir yansımasıdır.”

Bilimsel araştırma projelerinin nitelikli bir üniversite kimliğinin ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayan Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ise “Nitelikli bilimsel araştırmaların sürdürülebilirliği bizim için büyük önem taşıyor. 31 yeni projeye daha finansal destek sağlama kararı, üniversitemizin araştırma ve bilimsel gelişime olan bağlılığının bir yansımasıdır” ifadesini kullandı.

Verilen desteğin, bilimsel üretimin niteliğini artırmanın yanı sıra özellikle genç araştırmacıların desteklenmesi açısından da önem taşıdığını söyleyen Prof. Dr. Şanlıdağ, “Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinasyon Birimimiz aracılığı ile verdiğimiz proje destekleri, bilimsel üretimin niteliğini yukarıya taşırken araştırmacılarımızın kişisel kariyer yolculuklarında ve gelişimlerinde de önemli bir role sahip” açıklamasında bulundu.