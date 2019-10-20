Yakın Mimarlık Dergisi'nin 5. Sayısı Yayınlandı…

Yakın Doğu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi bünyesinde yayınlanan Yakın Mimarlık Dergisi'nin beşinci sayısı Dünya Mimarlık Günü'nde yayınlandı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, “Yakın Mimarlık” Dergisi, hakemli olarak, yılda iki kez Nisan ve Ekim aylarında Türkçe ve İngilizce dillerinde hazırlanmış bilimsel makalelerle yayınlanıyor.

12 Akademisyenden Bilimsel Makaleler…

Derginin editörlüğünü yürüten Yakın Doğu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zihni Türkan, Mimarlık, İç Mimarlık ve Peyzaj Mimarlığı dallarındaki özgün ve bilimsel makaleleri yayınlayarak, Mimarlığa bilimsel katkı sağladıklarını belirtti.

Doç. Dr. Turkan, Yakın Mimarlık Dergisi’nin bilimsel indekste taranmak üzere ULAKBİM'e aday olduğunu belirterek, başarılı yayın hayatında iki yılı tamamlayarak yedi farklı üniversiteden on iki akademisyen yazara ait altı adet makale ile üçüncü yılının ilk sayısını okuyucuları ile buluşturduklarını söyledi.

Yeni Sayı İçin Makale Kabul Ediliyor…

İlk sayısından itibaren yurt içinden olduğu gibi özellikle Türkiye'deki üniversitelerin Mimarlık ile Güzel Sanatlar Fakülteleri akademisyenleri tarafından da bilimsel makale yayınında tercih edilen Yakın Mimarlık Dergisi’nin Nisan 2020'de yayınlanacak olan 6. sayısı için makale kabulüne başladığı belirtildi. Dergiye dijital olarak da yakinmimarlik.neu.edu.tr web adresinden ulaşılabiliyor.