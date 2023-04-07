Yapay zekâ tartışmaları devam ediyor: “Sadece Çin’e faydası olur”

Teknolojinin önde gelen isimleri yapay zekâ konusunda tartışmaya devam ediyor. Elon Musk eşliğinde bir grup sürekli gelişen yapay zekâ için altı aylık durdurma önerisinde bulunurken Bill Gates ise bunun hiçbir işe yaramayacağını belirtmişti.

Anlaşılan Gates, durdurmanın bir çözüm olmadığını düşünen tek isim değil. Eski Google CEO’su Eric Schmidt; durdurmanın sadece Çin’e fayda sağlayacağını söyledi ve bunun yerine daha sıkı düzenleme çağrısında bulundu. Schmidt, endüstrinin güvenlik önlemleri geliştirmemesi durumunda politikacıların devreye girmesi gerekeceğini söyledi.

Schmidt, Australian Financial Review’e yapay zekânın hızlı gelişimi konusunda endişeli olduğunu söyledi: “Bence işler insanların söylediğinden daha kötü olabilir.”

Son aylarda OpenAI’nin ChatGPT’si, Google’ın Bard’ı ve Microsoft’un yapay zeka destekli Bing’inin yanı sıra DALL-E ve Midjourney gibi görüntü oluşturma platformlarının piyasaya sürülmesiyle yapay zekâ kullanımı hızla arttı. Ancak bu kullanım, endişeleri de beraberinde getirdi. Özellikle teknolojinin; önyargı geliştirebileceği, kullanıcılarla tartışabileceği üzerine etik kaygılar artıyor.