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Yapay zekalı robot Erica 70 milyon dolar bütçeli bilim kurgu filminde başrol oynayacak

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70 milyon dolar (yaklaşık 480 milyon TL) bütçeli bilim kurgu filmi “b”, yapay zekalı robot Erica’yı başrol oyuncusu yaptı.
Yapay zekalı robot Erica 70 milyon dolar bütçeli bilim kurgu filminde başrol oynayacak

70 milyon dolar (yaklaşık 480 milyon TL) bütçeli bilim kurgu filmi “b”, yapay zekalı robot Erica’yı başrol oyuncusu yaptı.

The Hollywood Reporter’da yer alan habere göre yapay zekalı bir robot oyuncu üzerine kurulmuş ilk yapım olacak b’nin ardında Oscar adayı Loving Vincent’a imza atmış yapım şirketi Bondit Capital Media var.

Film, insan DNA’sını mükemmelleştirmek amacıyla yarattığı programın tehlikelerini keşfeden ve tasarladığı yapay zekalı robotun (Erica) kaçmasına yardım eden bir bilim insanının hikayesini anlatıyor.

Erica’yı üreten Japon bilim insanları Hiroshi Ishiguro ve Kohei Ogawa’nın, robota metot oyunculuğu yöntemini öğrettikleri belirtildi.

Projenin yaratıcılarından Sam Khoze, oyunculuğun diğer yöntemlerinin yaşam deneyimi gerektirdiğini ancak Erica’nın böyle bir deneyimi olmadığına dikkat çekti. Khoze, Erica’nın beden dili, duyguları ve hareket hızı gibi konuları düzenleyerek karakterini geliştirmeye çalıştıklarını vurguladı.

Erica aslında American History X’in yönetmeni Tony Kaye’in imza atacağı bambaşka bir projede yer alacaktı. Ancak takvim uyuşmazlığı nedeniyle yapımcılar Kaye’yle yolları ayırmıştı.

b’nin henüz bir yönetmeni ya da insan oyuncusu yok. Yapımcılar Erica’nın bazı sahnelerini Japonya’da halihazırda çekmiş durumda. Filmin geri kalanının Haziran 2021’de Avrupa’da tamamlanması öngörülüyor.

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