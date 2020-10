Günlük hayatta uygulayıp takip edeceğiniz birkaç yöntem ile ışıl ışıl bakan gözlere sahip olabilirsiniz. Sağlıklı gözlere sahip olmak için Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op.Dr. Kemal Yıldırım'a kulak verin...

1-Doktora gidin Sizin yakını veya uzağı sorunsuz görüyor olmanız göz sağlığı konusunda herhangi bir probleme sahip olmadığınızı göstermez. Birçok göz rahatsızlığı sinsi ilerler ve doktorun derinlemesine analiziyle açığa çıkar. Üstelik düzenli doktor kontrolü, kalıcı görme kayıplarına yol açabilecek göz hastalıklarının erken tanısına ve sistemik birçok hastalığın önceden tespit edilmesine olanak verir. Unutmayın, en tehlikeli hastalıkların ilk belirtileri gözde açığa çıkar. İşte bu sebeptendir ki her yıl 1 kez göz muayenenizi yaptırın. 2-Hiçbir belirtiyi görmezden gelmeyin Günlük hayatta yaşadığımız küçük problemler bile göz sağlığımızda geri dönülemez hasarlar bırakabilir. Gözünüzde yaşadığınız bir kızarıklık veya kaşıntı bile bu süreci başlatabilir. Bu yüzden, kızarıklık/kaşıntı gibi durumlarla karşılaştığımızda öncelikle soğuk su pansumanı yapmalı ve suni gözyaşı takviyesiyle gözün ihtiyaç duyduğu nemi sağlamalıyız. Buna rağmen belirtiler geçmiyor ve artıyorsa (yanma, batma, aşırı çapaklanma, ışık huzmeleri vb.) ihmal etmeden doktorunuza başvurun. 3-Sağlıklı gözler için bu besinleri yiyin Özellikle göz sağlığımız için olmazsa olmaz besinler vardır. Havuç, havuç suyu, mango, portakal suyu, kavun, lahana, ıspanak ve balığın başı çektiği bu besinleri soframızdan eksik etmemeli ve günlük beslenme rutininin bir parçası haline getirmeliyiz. 4-Güçlü ve sağlıklı gözler için besin takviyesi alın Sağlıklı beslenmenin yanında alacağımız besin takviyeleri hem göz sağlığınız hem de mevcut hastalıkların ilerlemesinin yavaşlaması için büyük bir öneme sahip. Alacağınız A vitamini gece körlüğünü önlerken maküler dejenerasyonu ve katarakt oluşumuna da güçlü bir bariyer oluşturuyor. 5-Mutlaka güneş gözlüğü kullanın Günümüzde bir moda objesi olarak kıyafetlerin tamamlayıcısı rolünü üstlense de güneş gözlükleri sandığımızdan daha fazla öneme sahiptir. Sertifikalı güneş gözlükleri sizi güneşin zararlı ultraviyole ve kızılötesi ışınlarından korurken gözleriniz için bir kalkan görevi görür. 6-Yoğun bilgisayar kullanımına sınırlama getirin Bilgisayar ekranına bakmak herhangi bir kırma kusuruna sebep olamaz, daha açık bir ifada ile “Gözü bozmaz” ancak “computer vision syndrome” dediğimiz, daha çok göz bulguları ile uyumlu birtakım belirtilere sebep olur. ​​​​​​​ 7-Periyodik olarak molalar verin Eğer yoğun bir iş temposuna sahipseniz ve uzun saatler bilgisayar başında çalışmak zorundaysanız mutlaka belirli aralıklarla molalar verin. Bu aralıkları her saat başı olarak belirleyebilirsiniz. Tek yapmanız gereken uzun saatlerdir odaklandığınız bilgisayar ekranından uzaklaşarak ofiste uzak bir noktaya veya pencereden dışarı bakmak! ​​​​​​​ 8-Sigara içmeyin Eğer sigara içiyorsanız bir an önce bırakın. Zira sigaranın gözünüzün üzerindeki etkileri saymakla bitmiyor. Sigara yaşa bağlı sarı nokta dejenerasyonun en önemli sebebi. Aynı zamanda katarakt oluşumunu hızlandırıyor ve gözlerinizi kurutuyor. Damar sertliği yaptığı için göz damarlarında tıkanıklığa yol açıyor. Sonuç mu? Geri döndürülemez görme kayıpları!