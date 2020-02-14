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Yardımcı pilot: Kule "inmeyin" diye uyarmadı

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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasıyla ilgili hastanede ifadesi alınan yardımcı pilot Ferdinant Pondaag'ın kuleden inmemeleri yönünde uyarı almadıklarını söylediği bildirildi.
Yardımcı pilot: Kule "inmeyin" diye uyarmadı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 5 Şubat tarihinde pistten çıkarak 3 kişinin ölümüne 180 kişinin de yaralanmasına neden olan uçak kazasına ilişkin olarak İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, "taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olmak" suçundan başlatılan soruşturma sürüyor. 

Soruşturma kapsamında Perşembe günü Güney Kore uyruklu yardımcı pilot Ferdinant Pondaag'ın tedavi gördüğü hastanede polis tarafından ifadesi alındı. Tercüman eşliğinde alınan ifadesinde üzgün olduğunu belirten Pondaag'ın kendilerine ulaştırılan meteorolojik veriler ışığında inebileceklerini düşündükleri için indiklerini söylediği öğrenildi. İnme kararına neden olan meteorolojik verileri hatırlamadığını kaydeden Pondaag'ın, inme kararını kaptan pilot ile birlikte verdiklerini söylediği kaydedildi. 

Kulenin kendilerine 'inmeyin' demediğini söyleyen Pondaag'ın, piste indiklerini, indikten sonra uçağın kaydığını, kaptan pilotun uçağı pistte tutmaya çalıştığını ancak tutunamadıklarını söylediği ifade edildi. Pondaag'ın kendisine sorulan bir çok soruyu hatırlamadığını söyleyerek yanıtlamadığı öğrenildi. 

Pondaag, soruşturma kapsamında ifadesi alınan ilk şüpheli oldu. Polislerin pilota, hava durumu, kazanın oluş şekli, pisti neden pas geçmedikleri şeklinde sorular sorduğu belirtildi. Kaptan pilot Mahmut Aslan'ın ifadesinin de sağlık durumuna göre önümüzdeki günlerde alınacağı belirtiliyor. 

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