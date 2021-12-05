Yayın Platformlarında Rekabet Kızışıyor

Çevrimiçi izleme platformları, geleneksel televizyon kanallarında kendine yer bulamayan fantastik dünyaya ve hayranlarına âdeta kollarını açıyor. Netflix, Disney+ ve Amazon Prime 2022 için hazırladıkları dizileri bir bir tanıtmaya başladılar bile.

Fantastik dünyaların kitlesi sâdık hayranlardan oluşsa da şimdiye kadar televizyon kanallarının genel olarak mesafeli durduğu bir dünyaydı. Ancak çevrimiçi platformlar oyunun kurallarını alt üst etti ve zamanda seyahat eden, başka boyutlara geçen, süper kahramanların dünyayı kurtarmayı başardığı dizilere kocaman bir yer açtılar.

Netflix geçtiğimiz günlerde 2022’de Stranger Things’in 4. sezonunu müjdelerken fantastik dünyanın hâkimi olma konusunda yayın akışı platformlarının aslında nasıl bir rekabet içerisinde olduğunu da göstermiş oldu.

STRANGER THINGS İÇİN HAZIRLIKLAR TAMAM

Netflix Inc., salı günü Stranger Things ve The Umbrella Academy’nin yeni sezonları da dahil olmak üzere 2022 kadrosunu duyurdu. Netflix kesin bir tarih vermese de, Stranger Things’in beklenen dördüncü sezonunu yaz aylarında yayınlamaya başlayacak. Yayın devinin en büyük çıkış yapan hitlerinden biri olan dizi, sadece yayın akışı için kazançlı olmadı aynı zamanda Nike’ın Stranger Things spor ayakkabıları, sınırlı sayıda üretilen Coca-Cola kutuları ve diğer kutuları da dahil olmak üzere çok sayıda ticari bağlantıyı da beraberinde getirdi.

Gelecek yıl geri dönen diğer diziler arasında fantastik-korku draması Locke & Key’in üçüncü sezonu; aynı isimli çizgi romandan uyarlanan Alice in Borderland’ın ikinci sezonu; ve süper kahraman destanı The Umbrella Academy’nin üçüncü sezonu da var.

2022’de gelecek olan yeni seriler arasında yazar Christopher Pike’ın korku kitaplarından uyarlanan The Midnight Club da var.

Netflix’in şimdiye kadarki en büyük hit olduğunu söylediği Squid Game’in ise listede olmaması dikkat çekti. Ancak şirket, kasım ayında yaptığı açıklamada, Güney Koreli distopik dramanın yaratıcısı gazetecilere kafasında yeni bir sezon planladığını söylese de, ikinci sezonun henüz onaylanmadığı belirtildi.

Netflix, önümüzdeki yılın başlarında başlayacak bazı şovlarının gala tarihlerini listeledi. Süper kahraman benzeri yeteneklere sahip bir çocuk hakkında olan Raising Dion’un yeni sezonu, kablolu kanal History’nin “Vikingler”inin bir yan ürünü olan “Vikingler: Valhalla” ise 25 Şubat’ta gelecek.

Netflix’in gelecek yıl için listesi netleşmeye başlamışken sıkı rakibi Amazon Prime da boş durmadı.

AMAZON PRIME’DA NELER OLUYOR?

Netflix’in rakiplerinden, Amazon.com’un yayın akışı hizmeti Amazon Prime, salı günü platformun uzun zamandır beklenen Emmy ödüllü dizisinin dördüncü sezonunun 18 Şubat’ta başlayacağını duyurdu. Fantastik dünyaya ait olmasa da Marvelous Mrs. Maisel’ın yeni sezon duyurusu Amazon Prime’ın yarışta olduğunu hatırlattığını gösteren bir işaretti.

Platform, bu yıla damgasını vuran yapımlardan Invincible için 2. ve 3. sezon onayı aldığını duyurmuştu. Şimdi de ikinci sezonun 2022 bahar aylarında yayınlamayı planladığını paylaştı.

Invincible, çizgiroman tarihinin en uzun soluklu ve en çok beğenilen hikayelerinden biri olsa da şüphesiz ki bu yıla damga vuran haber Yüzüklerin Efendisi’nin dizisinin çekiliyor olmasıydı.

Platform, şu an için yayın tarihini 2 Eylül 2022 olarak belirledi.

DISNEY+ DA ATAĞA GEÇTİ

Fantastik dünya denilince Disney+’ın boş durması beklenemezdi. Platform Marvel Sinema Evreni’nden film ve dizilerle öne çıkarken 2022 için rakiplerini boşlamadığını yeniden gösterdi.

Platform, son günlerde Secret Invasion ile sık sık anılıyor. Son olarak How I met Your Mother’da Robin olarak yıldızı parlayan, ardından Marvel Sinema Evreni’nde Maria Hill ile tüm hayranlarını büyülemeyi başaran Cobie Smulders da kadroya dahil olmuştu. Diziyle ilgili henüz net detaylar paylaşılmasa da 2022’de yayında olması bekleniyor.

Platform, Marvel Sinema Evreni’nden bir diziyle daha devam ediyor ve Mark Ruffalo ile Tim Roth’un da başrollerde olduğu She-Hulk’ın hazırlıkları için çalışıyor. İlk defa 2019’da bahsedilen dizinin çekimleri Ağustos 2021’de tamamlandı ve artık izleyici ile buluşmak için son hazırlıklarını yapıyor.

Disney, Star Wars izleyicilerini de unutmuyor. Andor ve başrollerinde Ewan McGregor ile Hayden Christensen’in rol aldığı Obi-Wan Kenobi’nin de ilk bölümünü 2022’de yayınlamayı planlıyor.