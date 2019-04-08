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YDÜ Bünyesinde Gerçekleştirilen Bilimsel Araştırma Projeleri Yazım Kursu Yoğun İlgi Gördü

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Yakın Doğu Üniversitesi Deneysel Sağlık Bilimleri Araştırma Merkezi (DESAM) ve Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) işbirliği ile “Bilimsel Araştırma Projeleri Yazım Kursu 2019” düzenlendi.
YDÜ Bünyesinde Gerçekleştirilen Bilimsel Araştırma Projeleri Yazım Kursu Yoğun İlgi Gördü

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, kurslarda katılımcılara bilimsel araştırma projelerinin ve etik kurul çalışmalarının planlanması ve sürdürülebilmesi ile ilgili temel bilgilendirmeler yapıldı.

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Kurs programında katılımcılar; “Yakın Doğu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Tanıtımı ve İşleyişi”, “Sağlık, Sosyal, Eğitim ve Fen Bilimleri Etik Kurul Süreçleri”, “BAP Çalışma Esasları”, “Sağlıkta Öncelikli Alanlar”, “Projenin Anatomisi”, “B planı, Risk Tablosu ve İş Paketleri”, “Proje Ekibinin Başvuruda Karşılaştığı Sorunlar”, “Araştırma Ekibinin Sorumlulukları”, “Araştırma Projelerinin Bütçelendirilmesi” gibi konularda bilgilendirildi.

Kursa, Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, BAP Koordinatörü Prof. Dr. H. Seda Vatansever, DESAM Yönetim Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Murat Sayan, Doç. Dr. Dilber Uzun Özşahin ve Doç. Dr. Mahmut Çerkez Ergören, Sosyal Bilimler Etik Kurul üyesi Doç. Dr. Sait Akşit, Eğitim Bilimleri Etik Kurul üyesi Prof. Dr. Zehra Altınay Gazi, Fen Bilimleri Etik Kurul üyesi Prof. Dr. Salih Gücel ve Sağlık Bilimleri Etik Kurul Üyesi Doç. Dr. Emil Mammadov ve 80 öğretim üyesi katıldı.

Bilim Üretmeyi Temel İlkele Edinen Bir Kurum…

Yakın Doğu Üniversitesi DESAM Müdürü ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Üniversite olarak, bilim üretmeyi temel ilkelerden biri haline getiren bir kurum olduklarını belirtti. Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ kursun, ulusal proje çağrılarına yönelik olarak proje yazma süreci, bu süreçte yer alan bilimsel yaklaşımlar, proje yönetimi, bütçelendirilmesi ve değerlendirme aşamasında göz önünde bulundurulması gereken hususlar ile katılımcıların aktif olarak katıldığı uygulamalı araştırma projesi hazırlama tekniklerinin öğretilmesine yönelik düzenlendiğini söyledi. Gerçekleştirilen “Bilimsel Araştırma Projeleri Yazım Kursu 2019”a olan yoğun katılımdan duyduğu memnuniyeti dile getiren Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, yeni projeler ve yayınlar ile Yakın Doğu Üniversitesinin bilimin gelişmesine ve dünya çapında tanıtılmasına devam edeceğini dile getirerek sözlerini tamamladı.

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