YDÜ Eğitim Teknolojileri Koordinatörü ile Harvard Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Eric Maner ortak proje yürütecek

Yakın Doğu Üniversitesi Eğitim Teknolojileri Koordinatörü ve Ters-Yüz Öğrenme (Flipped learning) Proje Sorumlusu Yrd. Doç. Dr. Gülsüm Aşıksoy, Flipped Learning modeli ile ilgili olarak Harvard Üniversitesi Fizik Profesörü Eric Mazur ile Ters-Yüz Eğitim Modeli ile ilgili bir görüşme gerçekleştirdi.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, görüşmede Dr. Aşıksoy Prof. Mazur’a, Yakın Doğu Üniversitesi’nde 2017 yılından itibaren uygulanan Flipped Learning modeli ve dersler ile ilgili bilgiler aktardı. Prof. Mazur’dan eğitimde uygulanan yeni yöntem ve stratejileri konusunda bilgi alan Dr. Aşıksoy, 2018-2019 bahar döneminde bu model ile öğretim yapılan ders sayısının 214’e yükseldiğini de aktardı. Dr. Aşıksoy, Prof. Mazur’un Yakın Doğu Üniversitesi’nin Flipped Learning modeline bu derece önem vermesinden etkilediğini ifade etti.

Harvard Üniversitesinde Uygulanan Modeli Anlattı…

Geliştirdiği yeniliklerle eğitim pedagojisi ve teknolojilerinde dünyaya yön veren, tüm dünyada Flipped Learning’in öncüsü olarak kabul edilen Prof. Eric Mazur, Fizik Mühendisi ve Eğitim Teknolojileri Uzmanı Dr. Aşıksoy’a, fizik öğretiminde ve diğer disiplinlerde Flipped Learning modelinin daha etkin kullanılabilmesi için Harvard Üniversitesinde geliştirdikleri platformu ve son yenilikleri anlattı. Profesor Eric Mazurile, Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Kurt’un daveti üzerine önümüzdeki günlerde Yakın Doğu Üniversitesi’ni ziyaret edeceğini bildirdi.

Akran Eğitimini Geliştirdi…

Prof. Mazur, Harvard Üniversitesi'nde 1991 yılında “Akran eğitimi” modelini geliştirdi. Flipped Learning’in gurusu olarak kabul edilen Prof. Mazur’un interaktif öğretme, eğitim teknolojileri konularındaki çalışmaları ve konuşmaları, dünyanın dört bir yanındaki eğitimcilere “Öğretme yaklaşımlarını değiştirme” konusunda ilham veriyor.