YDÜ Görsel İletişim ve Tasarım Bölümü öğrencilerinin projeleri, izleyiciyle buluşacak

Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim ve Tasarım Bölümü 2016-2017 Güz Dönemi Öğrenci Projeleri Sergisi 19 Ocak 2017 Perşembe günü izleyici ile buluşuyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre, İletişim Fakültesi Sergi Alanı’nda yer alacak ve 30 Ocak 2017 Pazartesi gününe kadar açık olacak sergide, öğrencilerin öğretim dönemi içerisinde yürüttükleri projelerin yer alacağı sergide; öğrencilerin öğretim elemanlarıyla birlikte güncel bakış acısıyla hazırladıkları işlerin sergileneceği belirtildi.

Sergide; İletişim Fakültesi Dekan Vekili ve Görsel İletişim ve Tasarım Bölüm Başkanı Doç.Dr. Gökçe Keçeciİ’nin sorumluluğunda bulunan “Bölüm Projesi” ve “Tipografi” derslerinde öğrencilerin mezuniyet projeleri, ve serbest mekan grafikleri yer alırken Öğr. Gör. Selma Gürani’nin “Grafik Tasarım”,“Yayın Tasarımı” ve Bilgisayla Tasarıma Giriş” dersleri kapsamında kitap kapağı tasarımı, kurumsal kimlik tasarımı ve dergi tasarımı çalışmaları bulunuyor.

Öğr. Gör. Eser Keçeci’nin yürütmüş olduğu, “İllüstrasyon” dersi kapsamında ise şablon baskı tekniği ve otoportre kolaj çalışmaları, Öğr.Gör Gazi Yüksel’in yönetimindeki “Reklam Fotoğrafcılığı” dersinden örnek çalışmalar ve Fuat Boğaç Evren’in “İnternet Yayıncılığı” dersi kapsamında uygulanan masaüstü ve mobil ortamlara yönelik web sitesi tasarımı çalışmaları izleyici ile buluşacak.

Bu çalışmalara ek olarak, sergide Öğr. Gör. Mustafa Ersenal’ın yönetimindeki Grafik Animasyon dersi kapsamında uygulanan jenerik çalışmaları da izletilecek.

Doç. Dr. Gökçe Keçeci; sergide 150 uygulama projesinin yer aldığını, bu projelerin bir kısmının www.neu.edu.tr adresi nden de izlenebileceği bilgisini verirken , Öğrenci Projeleri Sergisi’nin 2006 yılından günümüze kadar yılda iki kez yapılan öğrenci sergilerinin nitelik ve nicelik olarak başarısının her geçen ivme kazandığını belirtti.

Tüm izleyicilere açık olan Görsel İletişim ve Tasarım Bölümü 2016-2017 Güz Dönemi Öğrenci Projeleri Sergisi, 19 Ocak 2017 Perşembe günü Diploma Töreni sonrası açılacak ve 30 Ocak 2017 tarihine kadar Pazar günü dışında 08:00-17:00 saatleri arasında İletişim Fakültesi Sergi Alanı’nda izlenebilecek.