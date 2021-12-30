YDÜ Hastanesi’nde Kapalı Ameliyatlarda, 3D Görüntüleme Teknolojisini Kullanmaya Başladı

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde küçük kesi ile yapılan kapalı ameliyatlarda, KKTC’de ilk kez, 3D teknolojisinden yararlanılmaya başlandı. 3 boyutlu görüntüleme teknolojileri genel cerrahi, göğüs cerrahisi, kalp damar cerrahisi, kadın hastalıkları ve üroloji gibi pek çok branşta kullanılabiliyor. 3D kamera sistemine bağlı monitörler ve özel gözlüklerle birlikte yapılan ameliyatlarda komplikasyon riski azalırken, hastaların iyileşme süreci de hızlanıyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde kapalı ameliyatlarda kullanılmaya başlanan 3D görüntüleme teknolojisi, cerrahi travmayı, hastanede kalış süresini ve ameliyat sonrası ağrıyı azaltarak hastanın daha konforlu bir tedavi süreci geçirmesine olanak sağlıyor. 3D kamera sistemine bağlı monitörler ve özel gözlükler sayesinde elde edilen yüksek çözünürlüklü görüntüler, en komplike ameliyatları bile daha kolay hale getiriyor.

Günümüzde pek çok ameliyat kapalı yöntemle yapılabiliyor. Hastada açılan küçük bir kesiden gerçekleştirilen bu ameliyatlar; cerrahi travmayı, hastanede kalış süresini ve ameliyat sonrası ağrıyı azaltarak hastanın daha konforlu bir tedavi süreci geçirmesine de olanak sağlıyor. Kapalı ameliyatlarda cerrahlar yaygın olarak 2 boyutlu görüntüleme sistemleri kullanıyor. Ancak gelişen teknoloji ile birlikte kullanılmaya başlanılan 3D görüntüleme yöntemleri, cerrahlara çok daha gerçek bir görüntü imkanı sağlayarak özellikle komplike işlemlerde ameliyat süresini ve hata oranını azaltıyor. Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde de kullanılmaya başlanan 3D görüntüleme sistemleri oluşturduğu derinlik hissinin verdiği anatomiye hakimiyet ve geniş çalışma alanı, ameliyatın tüm aşamalarında cerrahlara daha güvenli ve daha kararlı hareket imkanı sağlıyor.

3D görüntüleme sistemlerinin avantajları

Cerrahi robotlarda da tercih edilen açık üç boyutlu ekran, cerrahın konsol başında değil cerrahi ekibiyle birlikte aynı ekrana bakarak uyum içinde ameliyatları yapmasını sağlıyor. Cerrahi alanın çok daha net görülebilmesine imkan sağlayan sistemle, insan gözünün göremeyeceği boyuttaki dokular da çok daha net bir şekilde görünür hale geliyor.

Üç boyutlu kamera ve ekran dışında, cerrahın komutlarına çok hassas bir şekilde yanıt vermesini sağlayan, adeta bir robot gibi çalışan pnömatik kol da en karmaşık ameliyatları çok daha kolay hale getiriyor. Bu hakimiyet ile komplikasyon riski de minimuma iniyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi hekimleri, hastanın açık ameliyatlara göre çok daha hızlı bir şekilde ayağa kalkarak kısa sürede günlük hayatlarına dönmelerini sağlayan üç boyutlu görüntüleme sistemi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Prof. Dr. Hasan Besim: “2 boyutlu sistemlerle yapılan cerrahilerde karşılaşılan el-göz koordinasyonu zorluğu yeni teknoloji ile ortadan kalkıyor.”

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hasan Besim laparoskopik ameliyatlar gerçekleştiren cerrahlar için en önemli sorunun, gerçek üç boyutlu ortamın klasik laparoskopi monitörlerindeki iki boyutlu ortama aktarılması sonucunda ortaya çıkan el-göz koordinasyonunun sağlanmasındaki zorluk olduğunu söylüyor. “Zaman içerisinde tecrübe ve alışkanlıkla edinilen el göz koordinasyonu yeteneği, esas olarak uzun operasyonlarda yorgunluğa da neden oluyor” diyen Prof. Dr. Hasan Besim, “Yüksek çözünürlüklü binoküler görüş nedeni ile üç boyutlu laparoskopik sistemlerde, derinlik duygusunun kazanılmasına ek olarak konvansiyonel el aletlerinin kullanılabilmesi de ekonomik anlamda avantaj sağlıyor. Duman emme sistemi ve kamera ucu ısıtılması ile buğulanmanın önlenmesi, operasyon sırasında kaliteli görüşün devamını sağlayarak üç boyutlu görüş ile özellikle ileri laparoskopik uygulamalarda manipülasyonlar daha kolay hale geliyor” ifadesini kullanıyor.

Prof. Dr. Aşkın Ali Korkmaz: “Yeni üç boyutlu ekran ve pnömatik kol ile kalp ameliyatları daha küçük yaralardan yapılabilecek.”

Tıp alanındaki teknolojik gelişmelerin cerrahi branşlara büyük kolaylıklar getirdiğini ve ameliyatların çok daha küçük kesilerden daha güvenli bir şekilde yapılabildiğini söyleyen Kalp Damar Cerrahı Prof. Dr. Aşkın Ali Korkmaz, teknolojik gelişmeleri yakından takip eden Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi tarafından kullanıma sunulan üç boyutlu kamera, ekran ve pnömatik koldan oluşan yeni sistem ile artık kalp kapak ameliyatlarının, kalp deliklerinin kapatılmasının ve kalp tümörlerinin çıkarılmasının mini kesilerle yapılabileceğini söylüyor. Prof. Dr. Aşkın Ali Korkmaz, “Mini koroner bypass ameliyatlarında meme atardamarının (LIMA) çıkarılması da çok daha kolay hale gelecek. Aynı sistemle bacak toplardamarının endoskopik çıkarılması sistemi de bu sisteme entegre edilerek işlem büyük bir hassasiyetle yapılabilecek” ifadelerini kullanıyor.

Doç. Dr. İsmet Gün: “Tüm jinekolojik operasyonlarda 3 boyutlu görüntüleme sistemleri hekimin elini güçlendiriyor.”

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. İsmet Gün ise, 3D görüntüleme sistemlerinin ameliyat sırasında hekime derinlik duygusu yaşattığını söylüyor. Doç. Dr. Gün, “3 boyutlu görüntüleme sistemlerinin kullanımı geniş bir yelpazeyi içeriyor. Kadın hastalıklarına yönelik birçok cerrahide hekimin elini güçlendiriyor. Histerektomi, myomektomi, over kist ameliyatları, rahim sarkma ameliyatları, tüp ameliyatları hatta kanser ameliyatları dahil tüm jinekolojik operasyonlarda kullanılabiliyor” diyor.