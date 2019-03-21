YDÜ, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için heykel yarışması düzenleniyor

Müzenin giriş kapısının önüne yerleştirilecek heykel için düzenlenen yarışmaya Türki devletlerde yaşayanlar başta olmak üzere tüm dünyadan eskiz çalışması kabul edilecek.

1 Ağustos’a kadar başvurulabilecek yarışmada birinci gelen sanatçıya 10 bin dolar para ödülü verilecek.

Yarışmayla ilgili bugün YDÜ’de basın toplantısı düzenlendi.

Toplantıya YDÜ Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Murat Tüzünkan, YDÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Fahrettin Sadıkoğlu, YDÜ Plastik Sanatlar Bölüm Başkanı Yücel Yazgın, YDÜ Görsel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof Dr Erdal Aygenç, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi Müdürü Görkem Bulunç katıldı.

TÜZÜNKAN

YDÜ’nün sadece bilim ve eğitim değil sanat alanında da faaliyetler gerçekleştirdiğini söyleyen Tüzünkan, birçok müze projesi hayata geçirdiklerini anımsattı.

Yaşam boyu sanat eğitiminin önemine değinen Tüzünkan, kültür ve uygarlığın gelişiminde sanatın önemine işaret etti.

SADIKOĞLU

Ardından YDÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Fahrettin Sadıkoğlu yarışma hakkında bilgi verdi.

Temel atma töreni geçen Ağustos’ta gerçekleşen modern sanat müzesi çalışmalarının hızla devam ettiğini dile getiren Sadıkoğlu, müzenin geldiği nokta hakkında da bilgi verdi.

Müze girişine bir heykel yapılmasının öngörüldüğünü dile getiren Sadıkoğlu, bu çerçevede bir yarışma düzenlediklerini aktardı.

Detaylarının YDÜ internet sitesinden bulunabileceğini söylediği yarışma için Türki devletlerde yaşayan ressamlara ve ressam birliklerine katılım daveti gönderdiklerini söyleyen Sadıkoğlu, yarışmanın uluslararası alanda tüm sanatçılara açık olduğunu da kaydetti.

Yarışmaya katılımların eskiz ile olacağını, heykel ya da bas-rölyef çalışmasının YDÜ tarafından gerçekleştirileceğini dile getiren Sadıkoğlu, yarışmaya son başvuru tarihinin 1 Ağustos olduğunu dile getirdi.

Gönderilen çalışmaların 30 kişilik bir kurul tarafından değerlendirileceğini anlatan Sadıkoğlu, Türki devletlerden temsilcilerin yer alacağı kurulda 2 Kıbrıslı Türk üye bulunacağını söyledi.

Gönderilen çalışmalar arasından seçilecek en iyi 30 eserin internet üzerinden oylamaya açılacağını dile getiren Sadıkoğlu, en çok oy alan eskizin müze önünde sergilenmek üzere hayata geçirileceğini ve eser sahibine 10 bin dolar ödül verileceğini; diğer eskizlerin de müzede sergileneceğini kaydetti.

Sadıkoğlu tüm Türki devletlerin sanat eserlerini içerecek müzenin girişine yapılacak heykelin de bu Türki devletlerin sanat anlayışını yansıtmasını hedeflediklerini kaydetti.

BULUNÇ

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi Müdürü Görkem Bulunç da toplantıda yaptığı konuşmada müze hakkında bilgi verdi.

27 Eylül’den bu yana 11 Türki devletten 200’ün üzerinde sanatçı ağırlayan müzede şu an 6 binden fazla çalışma bulunduğunu kaydeden Bulunç, hedeflerinin kısa süre içinde bunu 20 bine çıkarmak olduğunu kaydetti.

AYGENÇ

YDÜ Görsel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof Dr Erdal Aygenç de konuşmasında üniversite bünyesinde böyle bir müze bulundurmaktan gurur duyduklarını belirtti.

Aygenç konuşmasında 6-7 ayda 27 çalıştaya ev sahipliği yapan müzenin öğrenciler açısından önemine de işaret etti.