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YDÜ Öğrencilerinden Kanserle Savaşan Kadınlara Bakım

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Yakın Doğu Üniversitesi öğrencileri, meme kanseri farkındalık haftasında kanserle savaşan kadınlara saç, el, ayak, tırnak ve cilt bakımı yaptı
YDÜ Öğrencilerinden Kanserle Savaşan Kadınlara Bakım

Yakın Doğu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümü,  Kanser Hastalarına Yardım Derneği iş birliği ile meme kanseri farkındalık etkinliği düzenlendi. Yakın Doğu Üniversitesi öğrencileri, kanserle savaşan kadınlara saç, el, ayak, tırnak ve cilt bakımı yaptı.

Etkinliğe, Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail ve Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ’ı temsilen Yataklı Tedavi  Kurumları Başhekimi Dr. Nil Ergün Eledağ da katıldı.

Doç. Dr. Yeşim Üstün Aksoy: “Meme kanseri ile mücadele ancak bilincin ve farkındalığın artırılması ile mümkün olabilir.”

Yakın Doğu Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu  Saç Bakım ve Güzellik Hizmetleri Bölüm Başkanı Doç. Dr. Yeşim Üstün Aksoy, düzenledikleri etkinliklerle, meme kanseri ile mücadele eden kadınları mutlu ederken, toplumda meme kanserine karşı farkındalık uyandırmayı hedeflediklerini söyledi. Doç. Dr. Aksoy, “Meme kanseri ile mücadele ancak bilincin ve farkındalığın artırılması ile mümkün olabilir” dedi. Doç. Dr. Yeşim Üstün Aksoy, bu tür etkinliklerin öğrencileri, mesleki olarak olduğu kadar vicdani duygularını da geliştirdiğini vurguladı.

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Raziye Kocaismail: “İyi ki varsınız.”

Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail ise kanser tedavisinde tek başına başarıya ulaşmanın zorluğuna vurgu yaparak, duyarlılık, sevgi ve moralin kanser tedavisindeki önemine değindi. Kocaismail, “İyi ki varsınız dedirten güzellikler yaratan, kanser hastalarına moral veren Yakın Doğu Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu  Saç Bakım ve Güzellik Hizmetleri Bölüm Başkanı Doç. Dr. Yeşim Üstün Aksoy ve öğrencilerine teşekkür ediyorum” dedi.

Kocaismail, Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ’ı temsilen etkinliğe katılan Yataklı Tedavi  Kurumları Başhekimi Dr. Nil Ergün Eledağ’a da teşekkür etti.

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