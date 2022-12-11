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YDÜ' Öğrencilerinin Projelerini Bir Araya Getiren Kitap Hollanda'da Yayımlanacak

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Yakın Doğu Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği 4’üncü sınıf öğrencilerinin, projelerini ve ürettikleri cihaz tasarımlarını bir araya getiren ikinci kitap, Hollanda merkezli saygın yayınevlerinden Elsevier tarafından yayımlanacak
YDÜ' Öğrencilerinin Projelerini Bir Araya Getiren Kitap Hollanda'da Yayımlanacak

Yakın Doğu Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği 4’üncü sınıf öğrencilerinin, projelerini ve ürettikleri cihaz tasarımlarını bir araya getiren ikinci kitap, Hollanda merkezli saygın yayınevlerinden Elsevier tarafından yayımlanacak

Yakın Doğu Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği 4’üncü sınıf öğrencilerinin, Doç. Dr. Dilber Uzun Özşahin ve Doç. Dr. İlker Özşahin danışmanlığında hazırladıkları projeler ile ürettikleri cihazların tasarım ve prototiplerini bir araya getiren ikinci kitap olan Medikal Cihazların Pratik Tasarımı ve Uygulamaları (The Practical Design and Applications of Medical Devices), dünyanın en saygın yayınevlerinden biri olan Elsevier tarafından yayımlanacak.

Biyomedikal öğrencilerin projelerini bir araya getiren ilk çalışma da “Modern Practical Healthcare Issues in Biomedical Instrumentation – Sağlık Sorunlarına Biyomedikal Enstrümantasyon Uygulamaları” ismiyle 2021’de yine Elsevier tarafından yayımlanmıştı.

Sağlık için yenilikçi çözümler!

21 bölümden oluşacak olan Medikal Cihazların Pratik Tasarımı ve Uygulamaları kitabı, protez kolda nörolojik iletişimi sağlayacak yaklaşımlar, nesnelerin interneti (IoT) tabanlı bebek/infant monitor cihazı, elektro fizyoterapi cihaz tasarımı, sesle kontrol edilebilen protez el, protez bacağın 3 boyutlu biyobaskısı, bilgisayar web kamerası üzerinden hastalık teşhisinde kullanılacak yüz tanıma sistemi, lazer doppler teknolojisi kullanılarak gözdeki retinal kan pıhtılarının tespiti, uyku apnesi tespit cihazı, Tanısal Radyoloji Departmanı için tasarım esasları, İnvazif olmayan bir kan basıncı ölçüm cihazının tasarımı, EMG sinyaliyle çalışan elektromekanik el tasarımı, sinyal işleme yöntemi ile ses tanıma sistemi gibi pek çok konuyu içeriyor.

Doç. Dr. Dilber Uzun Özşahin: “Öğrencilerimizle birlikte; araştırmaya, geliştirmeye ve üretmeye devam edeceğiz.”

Pratik ve uygulamanın, Yakın Doğu Üniversitesi’nin eğitim geleneğinin en önemli parçalarından biri olduğunu vurgulayan Yakın Doğu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Öğretim Görevlisi ve Sağlıkta Yöneylem Merkezi Müdürü Doç. Dr. Dilber Uzun Özşahin, “Biyomedikal Mühendisliği dördüncü sınıf öğrencilerimizin, arge, tasarım ve ürüne dönüştürme süreçlerini danışmanlığımızda yürüttüğü projeleri de bu yaklaşımın en önemli örneklerinden biri” ifadesini kullandı.

“Medikal Cihazların Pratik Tasarımı ve Uygulamaları”nın, Yakın Doğu Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği öğrencilerinin, dünyanın en saygın yayınevlerinden biri olan Elsevier tarafından yayınlanacak olan ikinci kitabı olacağını hatırlatan Doç. Dr. Dilber Uzun Özşahin, “Öğrencilerimizle birlikte; araştırmaya, geliştirmeye ve üretmeye devam edeceğiz” dedi.

 

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