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YDÜ Öğretim Elemanlarının Kanserli Hücreyi Anında Tespit Eden Çalışması % 100 Başarı Gösterdi…

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YDÜ Öğretim Elemanlarının Kanserli Hücreyi Anında Tespit Eden Çalışması % 100 Başarı Gösterdi…
YDÜ Öğretim Elemanlarının Kanserli Hücreyi Anında Tespit Eden Çalışması % 100 Başarı Gösterdi…

Yakın Doğu Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Öğretim Görevlisi Hamit Altıparmak ve Yakın Doğu Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Öğretim Görevlisi Fatih Veysel Nurçin, Göğüs kanseri biyopsi görüntülerini kullanarak anında kanserli dokuyu keşfetmelerini sağlayan algoritma geliştirdi. Meme kanserinde erken teşhisi kolaylaştırmak amacıyla geliştirilen algoritmanın test denemelerinde %100 başarıya ulaştığı belirtildi.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre,  Hamit Altıparmak ile Fatih Veysel’in geliştirdikleri algoritma ile kötü huylu kanser hücrelerini doğrudan sınıflandırabildiği çalışması, Malezya'nın Penang şehrinde gerçekleşen konferansta poster sunumu olarak sunuldu.

Testlerde %100 Başarı Sağlandı…

Meme kanserinin günümüzde çok ciddi bir kanser çeşidi olduğunu vurgulayan Hamit Altıparmak, bu alanda yapılan geç tanının ölümlere sebebiyet verdiğini erken tanının ise hayatta kalma ihtimalini ciddi şekilde artırdığını söyledi.

Altıparmak, “Meme kanserinden en güvenilir tespit yöntemi olan biyopsi yöntemi ile elde edilen görüntülerde anında kanserli hücre tespiti için yaptığımız çalışmalar neticesinde geliştirilen görüntü işleme algoritması ile yaptığımız testlerde %100 başarı edildi” dedi.

Hamit Altıparmak, geliştirdiğimiz algoritma ile meme kanserinde erken teşhisi kolaylaştırmak ve dünyanın belirli bölgelerindeki özellikle fakir ülkelerdeki  doktor sorununu çözmek amacıyla yapıldığını söyledi. Geliştirilen algoritma sayesinde biyopsi yöntemi ile alınan göğüs dokusu mikroskop aracılığı ile resim haline getirildikten sonra  algoritmaya sunularak sonuç elde edilebiliyor. Geliştirilen algoritma aracılığı ile görüntü 7 aşamalı görüntü işleme tekniği uygulanarak kötü huylu kanser hücreleri doğrudan sınıflandırılabiliyor.

Patent Alma Çalışmaları Sürdürülüyor…

Savunma sanayisinde, tasarım ve imalat uygulamalarında, hava ve uydu görüntülerinden hava durumu tahmin edilmesinde, yeryüzündeki doğal kaynakların izlenmesinde, zirai ürünlerin tahmin edilmesinde, ormanların gelişimin incelenmesinde ve tıp alanında kanserli hücrelerin tespit edilmesi gibi uygulamalarda sıklıkla görüntü işleme tekniklerinin kullanıldığına vurgu yapan Altıparmak, amaçlarının birçok kanser çeşidini doğrudan tespit eden yani algoritması içine gömülü  mikroskop  patentini almak olduğunu belirtti.

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