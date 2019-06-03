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SON DAKİKAYakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı 1 Haziran’da Yapılacak.

YDÜ “Tiyatro Bölümü” Oyunculuk ve Dramatik Yazarlık Anasanat dallarına özel yetenek sınav kayıtları devam ediyor

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Yakın Doğu Üniversitesi Sahne Sanatları Fakültesi “Tiyatro Bölümü” Oyunculuk ve Dramatik Yazarlık Anasanat dallarına özel yetenek sınav kayıtları devam ediyor
YDÜ “Tiyatro Bölümü” Oyunculuk ve Dramatik Yazarlık Anasanat dallarına özel yetenek sınav kayıtları devam ediyor

Yakın Doğu Üniversitesi Sahne Sanatları Fakültesi “Tiyatro Bölüm” Özel Yetenek Sınavları başvuruları devam ediyor.

 

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Tiyatro Bölümü, Oyunculuk ve Dramatik Yazarlık Anasanat Dal’ları özel yetenek sınavları

14   Haziran – 2019  Cuma günü sabah 10.00 da Yakın Doğu Üniversitesi Sahne Sanatları Fakültesinde yapılacaktır..

 

Oyunculuk ve Dramatik Yazarlık Anasanat Dal’larına girmek isteyen adaylar aşağıdaki adreslere Özel Yetenek Sınavları için ön kayıt yaptırabilirler.

 

A)    Kayıt yapılabilecek adresler:

1)  T.C yurttaşı adaylar,bulundukları illerdeki YDÜ Temsilciliklerine,

2)  KKTC yurttaşı adaylar ise sınav kayıtlarını, sınavın yapılacağı 14 Haziran 2019 tarihine kadar 

     YDÜ Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına veya SSF Bölüm Başkanlığına müracaat   

     edebilirler.

     Tel: (0392) 223 6464 – (0392) 6751000/3021

 

B) Yetenek Sınavlarında Nelere Dikkat Edilir:

     -     Tüm sınavlar 2 aşamada gerçekleştirilir.

     -   “Oyunculuk “ sınavında Iaşamada, öğrenci adayından 2 adet tirat ve 1 adet şiir istenir.          

-         IIaşamada ise öğrenci adayının piyano eşliğinde,ses-kulak ve ritim duygusuna bakılır.

-         Oyuncu adaylarının  23 yaşını aşmamış olması gerekmektedir.

-         Adayların ana dili Türkçe  olmalıdır.

-         “Dramatik Yazarlık” sınavında ise, Iaşamada öğrenci adayından verilecek konular üzerinden kompozisyon yazması istenir.Adayın yanında kurşun kalem,kalemtraş ve silgi bulundurması yeterlidir.

-         II. aşamada ise, adaylara verilecek konular üzerinden  kompozisyon yazmaları ve yazacakları  kompozisyonların anlatım biçimleri,yaratıcılıkları ve fantazileri öncelikle değerlendirilecektir.

-         Dramatik Yazarlık adaylarında Yaş Sınırı aranmaz…

-         Özel Yetenek Sınavı’nı kazanan her aday %50 Burs imkanını elde etmiş olur.

 

 

C) Yetenek Sınavı Tarih ve Yerleri:

     Her iki Anasanat Dalı Özel Yetenek Sınav Tarihleri, 14 – Haziran 2019 tarihinde  

     sabah  saat 10.00 da YDÜ Sahne Sanatları Fakültesinde (Tıp Fakültesi 4.Kat) 

     yapılacaktır.Öğrenci adaylarının  sınav  saatinden 1 saat önce sınav yerinde hazır olmaları 

     gerekmektedir.

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