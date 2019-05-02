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YDÜ Uluslararası 9. Fotoğraf Günleri açılışı yapıldı

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Kıbrıs Modern Sanat Müzesi etkinlikleri kapsamında Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Uluslararası 9. Fotoğraf Günleri bugün başladı.
YDÜ Uluslararası 9. Fotoğraf Günleri açılışı yapıldı

5 Mayıs tarihine kadar sürecek etkinliğin açılış töreni bugün saat 14.00’te Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın katılımıyla gerçekleşti. Törenin açılış konuşmalarını Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve YDÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ  yaptı.

AKINCI

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, kültür sanat etkinliklerinin gündeminde ön sıralarda yer alan konular arasında bulunduğunu dile getirerek, bu etkinliklere içten gelerek ve severek katıldığını söyledi.

YDÜ’de gerçekleşen sanat etkinliklerine sık sık katıldığını söyleyen Akıncı, etkinliğe emek veren, alın teri döken herkesi kutladı.

Kültür-sanatı eksik kalmış kalkınmanın gerçek anlamda bir kalkınma sayılamayacağını söyleyen Akıncı, gelişmişlik ve büyüme rakamlarına bakıldığında ihracat, enflasyon, turizm gibi konuların yanında kültür ve sanatta da gelişmişliğin de önemli olduğunu vurguladı.

Akıncı, toplumda bu anlamda bir devinim yaşandığına işaret ederek, fotoğraf dalında çok ciddi gelişmeler olduğunu, konuya ilginin arttığını kaydetti.

Üniversitelerin bu konularda ilgilerini artırarak sürdürmeleri ile toplumun diğer kesimlerinin de bundan olumlu etkileneceğini belirten Akıncı, sergiye katkı koyan herkesi tebrik etti.

ŞANLIDAĞ

YDÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ da sergide 5 ülkeden 100’e yakın sanatçının eserinin yer aldığını, 33 kişisel karma sergi 500’e yakın eserin yanında, etkinlikler kapsamında slayt gösterileri, söyleşiler, akademik bildiri sunumu gerçekleştirileceğini belirtti.

Şanlıdağ, son 7 ayda YDÜ’de 33 sergi açıldığını, 8 bine yakın eser yaratıldığını kaydetti.

YDÜ bünyesindeki müzeler ve üniversitelerle ilgili bilgi veren Şanlıdağ, sanatın birleştirici gücünün tüm kısıtlama ve sınırlamaları aşabileceğini söyledi.

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, YDÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan S. Günsel, Rektör Prof. Dr. Ümit Hassan, YDÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, sergi açılışını yaptı.

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