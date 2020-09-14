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YDÜ'de DESAM Enstitüsü tarafından PCR eğitimi yapıldı

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Yakın Doğu Üniversitesi Desam Enstitüsü Tarafından Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde Covid-19 PCR Akademisi Gerçekleştirildi...
YDÜ'de DESAM Enstitüsü tarafından PCR eğitimi yapıldı

 Yakın Doğu Üniversitesi DESAM Enstitüsü, Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti ve TMC-KKTC Mikrobiyoloji Platformu iş birliği ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde görev yapan mikrobiyolog ve moleküler biyologlara yönelik uygulamalı COVID-19 PCR Akademisi gerçekleştirildi.

 

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde uygulamalı gerçekleştirilen kursta, SARS-CoV-2 virüsünün yol açtığı COVID-19 hastalığının teşhisinde kullanılan bir moleküler metod olan “Polymerase Chain Reaction (PCR)” testinin pre-analitik, analitik ve post-analitik evrelerin eğitimi verildi.

 

KKTC’nin farklı bölgelerinde bulunan özel laboratuvarlar, devlet hastanesi ve özel hastane laboratuvarlarından, üniversitelerde görev yapan bilim insanları ve ilgili bölümlerde okuyan öğrencilerin de katılım gösterdiği kursta, klinik örneklerin laboratuvara gelişinden itibaren izlenen isleyiş şemaları, laboratuvarda çalışacak personel tarafından kişisel koruyucu ekipmanların kullanımı, PCR testlerinin uygulama aşamasındaki önemli noktalar, PCR test sonuçlarının analizi, analizlerde yaşananabilecek problemler ve çözümleri, laboratuvar ortamında olasık ontaminasyonu engelleyici önlemler ve tüm aşamaların uygulamalı olarak gerçekleştirildi.

 

TMC-KKTC Mikrobiyoloji Platformu başkanı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ’ın açılış konuşması ile başlayan eğitimde Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi ve Yakın Doğu Üniversitesi DESAM Enstitüsü COVID-19 Tanı Laboratuvarı sorumluları Doç. Dr. Buket Baddal, Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Mahmut Çerkez Ergören ve Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Pınar Tulay görev aldı.

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