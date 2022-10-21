YDÜ'den Doç. Dr. İsfendiyar Darbaz, Avrupa Evcil Hayvan Üreme Derneği, ESDAR’ın Kıbrıs temsilciliğine seçildi

Bu yıl 25’incisi Yunanistan’da düzenlenen Avrupa Evcil Hayvan Üreme Derneği Konferansı’nda, Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Hekimliği Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. İsfendiyar Darbaz, derneğin Kıbrıs temsilcisi olarak seçildi.

Veteriner Hekimliği alanının en prestijli konferanslarından European Society for Domestic Animal Reproduction Conference, ESDAR - Avrupa Evcil Hayvan Üreme Derneği Konferansı’nın 25’incisi bu yıl Yunanistan’ın Selanik kentinde gerçekleştirildi. Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Hekimliği Fakültesi Doğum ve Jinekoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Selim Aslan ile Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Doğum ve Jinekoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. İsfendiyar Darbaz, sunumları ile KKTC’yi temsil etti. Gelecek yıl Fransa’da düzenlenmesi kararlaştırılan konferansta yapılan ülke temsilcileri toplantısında ESDAR kurulu tarafından Doç. Dr. İsfendiyar Darbaz, derneğin “Kıbrıs Ülke Temsilcisi” olarak seçildi. Ayrıca Prof. Dr. Selim Aslan’ın ESDAR için 3 yıldır sürdürdüğü “Audit Comittee” (Bütçe Komisyonu üyesi) görevine aynı süre için yeniden devam etmesi yönünde karar alındı.

Her sene düzenlenen ve dünyanın dört bir yanından bilim insanlarını bir araya getiren evcil hayvanların üreme biyolojisi alanındaki son gelişmeleri takip eden konferans ile aynı zamanda geleneksel veteriner hekimliği uygulamaları, fizyoloji, patoloji ve biyoteknoloji ile ilgili bilgilerin güncelliğinin korunması hedefleniyor. Konferansta bu yıl, evcil hayvanlarda biyoteknoloji, ovum elde edilmesi ve spermatogenesis, doğum süreci, düşük kontrolü, genetik, neonatal yavru bakımı, meme sağlığı ve sorunları, yeni operasyon teknikleri, evcil ve egzotik hayvanlarda üreme ve hastalıkları ile üremeye ilişkin davranışsal problemler gibi pek çok konu hakkında bilgiler paylaşıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi’nden iki önemli sunum

Bu yıl, Selanik Aristotle Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen konferansta; Almanya, Avusturya, Güney Afrika, Norveç, Slovakya, Fransa, İsveç, İtalya, Ukrayna, Polonya, İrlanda, İsviçre, Macaristan, Belçika, Estonya, Slovenya, Makedonya, İngiltere, İspanya, Sırbistan, Finlandiya, Hollanda, Yunanistan, Bulgaristan, Portekiz, Kıbrıs ve Türkiye gibi dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen birçok akademisyen bir araya geldi.

Yoğun ilgi ve katılımla gerçekleşen konferansta Yakın Doğu Üniversitesi’nden Prof. Dr. Selim Aslan ve Doç. Dr. İsfendiyar Darbaz, evcil hayvanlarda operasyon gerektiren doğum ve jinekoloji vakalarında ameliyat öncesinde yaygın kan parazitlerinin tespiti ve değerlendirilmesinin önemi ve sütteki somatik hücre sayısının önemi ile ilgili iki önemli sunum gerçekleştirdi.

Doç. Dr. İsfendiyar Darbaz: “25 yıldır düzenlenen ESDAR Konferansı’nda ilk kez, Kuzey Kıbrıs’tan bir bilim insanı ‘Kıbrıs Ülke Temsilcisi’ olarak seçildi.”

Veteriner Hekimliği alanında dünyanın en prestijli konferanslarından olan ESDAR’da “Kıbrıs Ülke Temsilcisi” olarak seçilen Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Doğum ve Jinekoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. İsfendiyar Darbaz, Avrupa Evcil Hayvan Üreme Derneği’nin düzenlediği konferansın alanın en önemli bilimsel etkinliklerinden biri olduğunu vurgulayarak, “25 yıldır düzenlenen ESDAR Konferansı’nda ilk kez, Kuzey Kıbrıs’tan bir bilim insanı Kıbrıs Ülke Temsilcisi olarak seçildi” ifadesini kullandı.

Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Hekimliği Fakültesi olarak, imza attıkları bilimsel araştırmalarla uluslararası veteriner hekimliği camiasının çok önemli bir parçası olduklarını söyleyen Doç. Dr. Darbaz, “ESDAR Kurulu tarafından ülke temsilcisi olarak seçilmem de bu etkinliğin önemli bir sonucu” değerlendirmesini yaptı.