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Yemen'de, 2 yılda bin 400 çocuk hayatını kaybetti

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Yemen'de, 2 yılda bin 400 çocuk hayatını kaybetti
Yemen'de, yaklaşık 2 yıldan bu yana devam eden olaylarda bin 400 çocuğun hayatını kaybettiği bildirildi.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Yemen Temsilci Vekili Meritxell Relano, UNICEF'in Aden'deki merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Yemen'de Mart 2015'ten bu yana yönetim yanlısı güçler ile Husiler arasında devam eden olaylarda yaklaşık bin 400 çocuğun hayatını kaybettiğini belirtti.

Ülkede aralarında 3 milyon sığınmacının da bulunduğu 10 milyon kişinin insani yardıma muhtaç olduğuna dikkati çeken Relano, savaş nedeniyle yaklaşık 2 bin 140 çocuğun çeşitli hastalıklara maruz kaldığını, 400 bin çocuğun da ölüm tehdidi altında olduğunu kaydetti.

Bu arada, Başbakanlık Basın Sekreteri Gamdan eş-Şerif, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yemen Başbakanı Ahmed bin Dağr ile Sağlık Bakanı Nasır Baum'un, Dünya Sağlık Örgütünün (WHO) Yemen Temsilcisi Nevio Zajerya ile Aden'deki Meaşık Sarayı'nda bir araya geldiğini belirtti.

Şerif, Başbakan bin Dağr'ın, Zajerya'dan, sadece başkent Sana'da olan temsilciliğine ek olarak Yemen'in 6 bölgesinin merkezlerinde de yeni temsilcilikler açılmasını talep ettiği bilgisini verdi.

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