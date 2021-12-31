  • BIST 1.872,27
  • Altın 773.81789
  • Dolar 13.3424
  • Euro 14.9905
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAYılbaşı Gecesi için Sağlıklı Beslenme Tüyoları

Yeni Yılda Kendine Ve Sevdiklerine Bir İyilik Yap Ve Sigarayı Bırak

» »
Yeni Yılda Kendine Ve Sevdiklerine Bir İyilik Yap Ve Sigarayı Bırak!
Yeni Yılda Kendine Ve Sevdiklerine Bir İyilik Yap Ve Sigarayı Bırak

Dünyada her yıl milyonlarca insan başta sigara olmak üzere tütün bağımlılığı nedeniyle gelişen hastalıklar sonucu hastanede yatıyor veya yaşamını yitiriyor. Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Uzmanı Dr. Fadime Tülücü, sigara içenlerin sadece kendilerine değil bütün çevrelerine büyük zarar verdiklerini hatırlatıyor.

Yeni yıl, hayatımızı iyileştirmek için pek çok karar alıp uygulamak için sembolik anlamı olan çok iyi bir fırsat. Dünyada en tehlikeli epidemik salgınların başında gelen sigara ve diğer tütün ürünlerinden kurtulmak ise yeni yılda alabileceğiniz en iyi karararların başında geliyor. Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Uzmanı Dr. Fadime Tülücü, sigara dumanının direk kullanıcıya zarar vermekle kalmayıp, pasif içicilere de zararlar verdiğini hatırlatıyor. Son zamanlarda “ikinci el duman”ın yansıra “üçüncü el duman”ın zararlarından da bahsedildiğine dikkat çeken Uzm. Dr. Tülücü, “Sigara dumanının kişilerin elbisesine ve cildine yapışması, nefesinde zararlı maddeler oluşması ‘üçüncü el içicilik’ olarak tanımlanıyor. Bu durumdan birinci derece aile yakınları, özellikle de bebekler en çok etkileniyor” ifadelerini kullanıyor.

dr.-fadime-tulucu.jpg

Sigara içilmeyen sosyal ortamlara ihtiyaç var

“Pandemi döneminde restoran, kafe gibi sosyalleşme ortamlarında açık alanların kullanılması ikinci ve üçüncü el duman maruziyeti açısından artan bir risk oluşturuyor” diyen Uzm. Dr. Fadime Tülücü, bu nedenle dumansız hava sahalarının oluşturulması gerekliliğine dikkat çekiyor. Sigara içilmeyen park, bahçe, restoran, kafe gibi alanların oluşturulmasının ve bunların yaygınlaştırılmasının önemli bir ihtiyaç haline geldiğini söyleyen Uzm. Dr. Tülücü bunun da günümüz belediyeciliğinde saygın ve özendirici bir davranış olacağını belirtiyor.

Nargile ve elektronik sigara gibi ürünler masum değil

Uzm. Dr. Fadime Tülücü, nargile ve elektronik sigara gibi ürünlerin masum olduğu iddialarının tamamen amaçlı ve yanıltıcı bilgiler olduğunu da ifade ederek şöyle devam ediyor; “Son yıllarda artış gösteren nargile kullanımı da bütün diğer tütün ürünleri gibi zararlı olmakla kalmayıp, ayrıca tüberküloz, hepatit gibi hastalıkların bulaşması için risk oluşturuyor. Tütün endüstrisi tarafından, sigarayı bıraktırma özelliğine sahip olduğu iddiaları ile piyasaya sunulan elektronik sigara ve dumansız tütün ürünleri de sigaraya eşdeğer birer tehlike yaratıyor.”

Sigarayı deneyen her 5 kişiden 3’ü bağımlı oluyor

Sigarayı deneyen her 5 kişiden 3’ü bağımlı oluyor. Bu nedenle tütün endüstrisi, gençleri hedef alıyor. Genç neslin tütün ile mücadele bilincine hakim bir şekilde yetiştirilmesinin önemine dikkat çeken Uzm. Dr. Fadime Tülücü, anaokulundan başlayarak; çocuk, genç ve yetişkin yaş gruplarına özgü eğitim programları ile tütün ürünü kullanımının engellenmesi gerektiğini belirtiyor.

Uzm. Dr. Fadime Tülücü: “Sigarayı bırakmak mümkün!”

Sigarayı bırakmada zorlu bir süreci göze almanın ve sağlık kuruluşlarından destek talep etmenin gerekliliğine dikkat çeken Uzm. Dr. Fadime Tülücü, “Yeni yıla başlarken kendinize ve sevdiklerinize bir iyilik yapın, sigarayı bırakın. Elbette sigarayı bırakmak zor ve ciddi bir iştir. Ama ASLA İMKANSIZ DEĞİLDİR!” ifadelerini kullanıyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yakın Doğu Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Sürdürülebilir Bir Yaşamı Amaçlayan Kurs Düzenledi21 Aralık 2021 Salı 16:14
  • Yeni doğum yapan annelerin yüzde 70’inde görülebilen Lohusa depresyonu tedavi edilmezse ciddi sonuçlar yaratabilir19 Aralık 2021 Pazar 13:37
  • Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 9’uncu Engelsiz Bilişim Günleri, Yakın Doğu Üniversitesi Ev Sahipliğinde, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Katılımıyla Gerçekleştirildi16 Aralık 2021 Perşembe 17:56
  • KKTC’nin Yerli Otomobili GÜNSEL İlk Modeli B9 İle Londra’da!14 Aralık 2021 Salı 17:43
  • Yakın Doğu Üniversitesi çalışanlarından Teoman Telek, düzenlenen bisiklet etkinliği ile anıldı13 Aralık 2021 Pazartesi 15:46
  • YDÜ öğrencileri ve öğretim üyelerinden, Gazimağusa İrfan Nadir 18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezi’ne anlamlı ziyaret11 Aralık 2021 Cumartesi 13:08
  • Tatar: Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin Ortaya Çıkardığı Bütün Bu Güzellikler Dünya Medeniyetine Katkımızdır09 Aralık 2021 Perşembe 20:15
  • Avrupa Biyoteknoloji Kongresi’nden Yakın Doğu Üniversitesi’ne Bir Ödül Daha09 Aralık 2021 Perşembe 16:34
  • Özay Günsel Çocuk Üniversitesi II. Uluslararası Multidisipliner Çocuk Çalışmaları Kongresine katıldı08 Aralık 2021 Çarşamba 15:56
  • Yakın Doğu Üniversitesi, Dünyanın En Iyi Ilk 500 Üniversitesi Arasında07 Aralık 2021 Salı 16:04
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti