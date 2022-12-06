Yeniasır, 25. Bartın Uluslararası Kitap Fuarı’nda “Kıbrıs Türk Milli Mücadelesinin Ada Edebiyatına Yansımaları”nı anlattı

Yakın Doğu Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Yeniasır, Bartın Belediyesinin bu yıl 25'incisini düzenlediği Uluslararası Kitap Fuarı’nda “Kıbrıs Türk Millî Mücadelesinin Ada Edebiyatına Yansımaları” isimli bir söyleşi gerçekleştirdi. Doç. Dr. Yeniasır ayrıca Bartın Belediyesinin her yıl geleneksel olarak düzenlediği “Hasan Bayrı Şiir Yarışması”nında da jüri üyeleri arasında yer aldı.

Etkinlik sonunda Doç. Dr. Mustafa Yeniasır’a, Bartın Belediyesi tarafından katılım plaketi ve anı hediyesi takdim edildi.

Doç. Dr. Mustafa Yeniasır: “Dil ve edebiyat sosyal yapının ve kültürün sadık bir aynasıdır.”

Doç. Dr. Mustafa Yeniasır, edebiyatın, toplumsal yapıyı oluşturan kültür ögelerinden biri olduğunu vurgulayarak “Edebiyat ve dil hem toplumdan etkilenir, hem de topluma yön verir. Toplumsal ve kültürel değerler, edebiyat aracılığı ile gelecek kuşaklara aktarıldığı için edebî eser, aynı zamanda, milli kimliğin oluşmasına da büyük katkı sağlar” dedi.

Bir toplumun sözlü ve yazılı bütün kültür değerleri dile aktarıldığı için, dil ve edebiyatın sosyal yapının ve kültürün sadık bir aynası olduğunu söyleyen Doç. Dr. Yeniasır, “Bir şair duygu ve düşüncelerini kendi toplumunun fertlerine ancak dili ile yani yazdığı eserlerle ulaştırabilir. Geçmiş yüzyıllarda Anadolu’nun dünya görüşü Yunus’un ilahilerinde, Türk halkının bayrakta sembolleşen vatan sevgisi Akif’in İstiklâl Marşı’nda, Anadolu insanının yaşayış ve davranışları Yakup Kadri ve Halide Edip’in roman ve öykülerinde sergilenmiş ve ebedîleşmiştir” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Türk edebiyatı, 1930’lu yıllarda toplumcu bir çizgiye yöneldi

Tanzimat ve Millî Edebiyat dönemlerinde edebiyata, toplumu bilinçlendirme gibi önemli bir görev verildiğini, bu dönemlerin ürünü olan bazı eserlerin ise ait oldukları toplumun duyuş ve düşünüşünü, ülkenin tarihi süreç içerisinde geçirmiş olduğu sosyal ve siyasal sorunları en ince ayrıntılarına kadar yansıttığını söyleyen Doç. Dr. Yeniasır, “Bu özellik, karakteristik bir nitelik olarak Kıbrıs Türk edebiyatı için de belirleyicidir” dedi.

Doç. Dr. Mustafa Yeniasır, “Kıbrıs’ta özellikle 1930’lu yıllardan sonra gelişen edebiyatın toplumcu bir çizgiye yöneldiğini söyleyebiliriz. Bu yıllardan itibaren, Kıbrıs’ta milli şiir gelişmeye başlamış ve Özker Yaşın, Urkiye Mine Balman, Oktay Öksüzoğlu, Süleyman Uluçamgil gibi isimler, yazdıkları eserleriyle milli şuuru canlı tutmaya çalışmışlardır. Bu dönemde milli mücadele süreci içerisinde yaşananlar ve ana vatana özlem temaları özellikle şiirlerde çok sık olarak işlenmiştir” dedi.