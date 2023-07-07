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Yeniboğaziçi’nde ev yangını

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Yeniboğaziçi’nde ev yangını
Yeniboğaziçi’nde ev yangını

 06.07.2023 tarihinde, saat 18:15 sıralarında, Yeniboğaziçi’nde bulunan bir apartmanda, muhtemelen bodrum katındaki elektrik sayaçlarının kısa devre yapması sonucu bir yangın meydana geldi. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, apartmanın bodrum katında bulunan elektrik dolabı, demir dolap, 7 adet elektrik saati, 14 adet elektrik sigortası, 100 metre uzunluğundaki elektrik kablosu, 2 adet tavan lambası ve 2 adet pvc kapı yanarak, çıkan ısıdan dolayı bodrum katı ile 1. ve 2. katın duvarları ise islenerek zarar gördü.

Soruşturma devam etmektedir.

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