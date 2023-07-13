Yeniboğaziçi’nde yangın

12.07.2023 tarihinde, saat 14:00 sıralarında, Yeniboğaziçi’nde, bir ikametgahın bahçesindeki havuza ait motor odasının çatısında, M.A.(E-43) gerekli önleyici tedbirleri almadan kaynak yaptığı sırada, kaynak makinesinden atılan kıvılcım kuru otları tutuşturması sonucu bir yangın meydana geldi.

Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, 25 metre uzunluğundaki elektrik kablosu, 30 metre uzunluğundaki su borusu ve 4 dönümlük alan içerisindeki kuru otlar tamamen yanmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

GÖRSEL: ARŞİV