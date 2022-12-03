Yenilikçi, dürüst ilerici vizyon gelecek

Bütünleşmiş Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) 25 Aralık’ta gerçekleştirilecek yerel seçimlere ilişkin vizyonunu açıkladı.

TDP Genel Merkezi’nde düzenlenen basın toplantısında, TDP siyasetinin insan ve çevre merkezinde olduğu ve bu kapsamda TDP’nin 9 yıllık bir aradan sonra ‘9 bölgede’ belediye meclis üyesi aday listesi göstermenin gururunu yaşadığı bildirildi.

KKTC’deki birçok belediyenin, ülkedeki mevcut statükoya etki eden istihdam rantının önemli bir parçasını oluşturduğu belirtilen açıklamada, yerel seçimler yaklaştıkça bunun daha çok görülmeye başlandığı kaydedildi.

Maalesef birçok belediye başkan adayının “İmar ve Çevre” yasalarına uygun hareket edeceğini, belediye meclis üyeliği adaylarının ise ihale koşullarının yerine geldiğinden emin olacağına yönelik değil, hangi parti yönetimi alırsa, kime ‘haksız istihdam’ sağlayacağının konuşulduğu ifade edildi.

Yerel seçimler yaklaşırken söz konusu zihniyetin ortaya çıkardığı durumun herkese birçok belediyenin mevcut durumunu gözler önüne serdiği bildirildi.

Açıklamada; bu zihniyetin ürünü olarak batmış, hiçbir hizmeti sağlıklı bir şekilde sunamayan, anayasaya aykırı da olsa talimatla yönetilen, çalışanların özlük haklarını bile alamadığı, ucuz iş gücünün dıştan iş alımıyla sınırlı hizmetler sunan belediyelerin ötesinde, tamamen “yok olan” belediyelerin söz konusu olduğu kaydedildi.

Toplum iradesini yok sayan ‘TC-KKTC İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü olarak tanıtılan “Yok Oluş Protokolü”nün hedefine de değinilen açıklamada, bu protokolün sözde ‘belediye reformu’ altında demokratik kültürü hedef aldığına vurgu yapıldı.

“Hantal belediyecilik zihniyetinden kurtulacağız”

Daha kolay idare edilen Kıbrıslı Türk toplumu hayalleriyle, Kıbrıslı Türklerin temsiliyet mecralarını azaltma gailesinde olan AKP iktidarının, Ankara’da hazırlanan ‘Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin İlişkin Özel Yasa Tasarısı’ ile Kıbrıslı Türkleri yok saymaya çalıştıkları gibi KKTC Anayasası’nda belirtilen yerinden yönetim ilkesinin de hiçe sayıldığı bildirildi.

Bu bağlamda bütünleşmiş bir TDP olarak YKP ve Bağımsızlık Yolu gibi demokratik örgütlerle ittifak kurulduğu ve bunu yaparken esas amacın sair unsurların yanında, yerel organları da kullanarak dayatmalara engel olmak, şeffaf ve hesap verebilirlik ilkelerinin belediye ölçeklerinde yeniden hayat bulmasını sağlamak olduğu kaydedildi.

Açıklamada, LTB dışında kalan belediyelerdeki hantal belediyecilik zihniyeti ve yapısından ülke olarak hızlıca kurtularak çağdaş belediyelere kavuşmanın hedeflendiğine dikkat çekildi.

Vizyon ve öncelikler

TDP’nin yerel seçimlerdeki önceliklerinin kanalizasyon sorunlarına bütünlüklü çözüm getirmek; sürdürülebilir su yönetimini sağlamak; alternatif enerji üretimi ve enerji verimliliği oluşturmak; etkin araç filosu ve kentsel temizlik uygulamalarının hayata geçirilmesinin yanı sıra atık yönetimi ve Hal Yasası gibi çeşitli konulardan oluşacağı bildirildi.

Ayrıca imar ve çevreyle ilgili yasalara uyulması; ihale süreçlerinin şeffaf ve hesap verebilirlik ilkeleriyle yürütülmesi; sahil ve yeşil alanların korunmasının da öncelikler arasında olacağı kaydedildi.

TDP’den seçilen meclis üyelerinin sosyal ve hak odaklı belediyecilik; LGBTQ; kadın ve engelli dostu mekanlar; sığınma evleri; ücretsiz çocuk kreşleri; genç ve çocuk meclisleri; halk için hukuki danışmanlık büroları; engelsiz yaşam evleri ve paylaşım mutfağı gibi örnekleri de öncelikleri hedef aldığı vurgulandı.

Tüm bunların yanı sıra belediyelerin, vatandaşların üretim ve sair sektörleri teşvik eden gelir arttırıcı faaliyetleri desteklemesi; kadın kooperatifleri ve genç üretim merkezlerinin teşvik edilmesi; belediyeler arasında pazar alanı sağlanmasının da öncelikler arasında olacağı bildirildi.

Açıklamada, “İnsanca yaşamak, Kıbrıslı Türklerin daha iyi yaşam sürmelerine hizmet etmek ve ‘Küresel Düşün Yerel Hareket’ et mantığını teşvik etmek adına ittifak halinde yerel yönetimlere talibiz!” denildi.

Yeni yönetim anlayışı geliyor!

TDP ve desteklediği adaylar sayesinde ülkeye yeni bir yönetim anlayışı geleceği bildirildi. Açıklamada, TDP’nin çıkardığı belediye başkan adaylarının yanı sıra desteklediği bağımsız adayların isimleri de kamuoyuna duyuruldu. TDP’nin adayları ve desteklediği adaylar şu şekilde:

Lefkoşa Türk Belediyesi: Mehmet Harmancı (TDP)

Mağusa: Umut Kadı (TDP)

Girne: Zeki Çeler (Bağımsız)

Güzelyurt: Reşat Kansoy (Bağımsız)

Mehmetçik: Mehmet Çelebi (Bağımsız)