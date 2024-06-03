Yer Gazimağusa: Kuponu kabul olmadı diye ortalığı dağıttı!

02.06.2024 tarihinde, saat 10:30 sıralarında, Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir bahis evi içerisinde müşteri olarak bulunan A.C.Ö.(E-45), yatırdığı kuponun kabul olmadığı gerekçesiyle, yüksek sesle bağırıp çağırdıktan sonra tasarrufuna almış olduğu ahşap sopa ile duvarda monteli bulunan 8 adet televizyona vurup kırmak suretiyle hasara uğratmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.
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