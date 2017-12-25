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Yılın fotoğrafının kahramanı Suriyeli Zehra oldu

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Yılın fotoğrafının kahramanı Suriyeli Zehra oldu
UNICEF, ailesi ile birlikte Suriye’den kaçarak Ürdün'deki bir mülteci kampına sığınan beş yaşındaki Zehra’nın fotoğrafını yılın fotoğrafı seçti.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Almanya bölümünün birinci seçtiği 2017 yılının fotoğrafı, üzgün bakışları ve etkileyici gözleri ile beş yaşındaki Suriyeli mülteci çocuk Zehra'ya ait. UNICEF, fotoğrafın Kudüs doğumlu fotoğraf sanatçısı Muhammed Muheisen tarafından Ürdün'ün Mafrak kenti yakınında çekilmiş olduğunu açıkladı.   

Zehra 2015'te ailesi ile birlikte Suriye'den kaçarak Ürdün'deki mülteci kampına gelmiş ve o zamandan bu yana da oradaki çadırkentte yaşıyor. UNICEF-Almanya'ya evsahipliği yapan Almanya'nın Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in eşi Elke Büdenbender, fotoğrafın birinci seçilmesiyle ilgili olarak "Bu yüze hep bakılmalı, bu fotoğraf milyonlarca çocuğun kaderini yansıtmakta" diye konuştu.

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