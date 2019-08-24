Yılmaz Özdil: Parasını ödediğimiz halde F-35'lerini alamayan, S-400'lerini kullanamayan ülke olduk

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, Türkiye - Rusya ilişkilerine dair yaptığı değerlendirmede Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in S-400 satışıyla Türkiye'yi tam 12'den vurduğunu ifade etti

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, Türkiye - Rusya ilişkilerine dair yaptığı değerlendirmede Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in S-400 satışıyla Türkiye'yi tam 12'den vurduğunu ifade etti. Özdil, "Kendimizi çok akıllı, Putin'i gerizekalı zannettiğimiz için… Parasını ödediğimiz halde F35'lerini alamayan, parasını ödediğimiz halde S400'lerini kullanamayan, parasını ödemeye razı olduğumuz halde Patriot alamayan ülke olduk" dedi.

"Putin tribünlere oynayarak şov yapacağına, Rus devletinin çıkarlarını gözetmeyi tercih etti.

Füze satarak, Türkiye'yi ABD'nin hasım'ı haline getirdi, NATO'nun hasım'ı haline getirdi, AB'yle iplerini kopardı" diyen Özdil'in "Akıl doğuştandır aptallık öğrenilir" başlığıyla yayımlanan yazısının bir bölümü şöyle:

(...)

Kendi hava sahasını korurken Rus uçağı düşüren Türkiye…

Kendi hava sahasını korumak için Rus füzesi aldı.

Bu derece ileri zekalıydık.

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Sayın ahalimiz gene pek mutlu oldu.

“Rus uçağını düşürdük” diye kornalarla şehir turu atmışlardı…

Bu defa “Rus füzesi aldık” diye kornalarla şehir turu attılar.

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Ama küçük bi pürüz vardı.

ABD.

S400 füzesini fişe takarsanız, sizi oyarım dedi.

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Kendimizi çok akıllı, ABD'yi gerizekalı zannettiğimiz için… Biz bu Rus füzelerini ambalajından çıkarmayalım, depoya kaldıralım dedik.

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Kendimizi çok akıllı, ABD'yi gerizekalı, Trump'ı zaten şapşal zannettiğimiz için… ABD'nin “aferin” demesini bekliyorduk.

Ama öyle olmadı.

F35 savaş uçaklarının parasını ödemiştik, parasını ödediğimiz halde uçakları vermediler, üstüne, bizi F35 programından attılar.

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Dün itibariyle de…

Patriot füzelerinin Türkiye'ye satış teklifi resmi olarak geri çekildi.

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E bilmiyorum artık, Putin'in aslında ne yaptığı şu anda daha net anlaşılıyor mu?

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Büyük devletin liyakat sahibi yöneticisi olarak, höt zöt yapmadı, devlet aklını kullandı…

Füze fırlatarak değil, füze satarak Türkiye'yi imha etti!

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Misilleme yapmadı zannediliyordu.

Aslına “missile”me yaptı.

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Sayın ahalimiz S400 füzesinin bizi koruyacağını sanıyordu.

Halbuki, S400 füzesi tam 12'den bizi vurdu.

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Putin tribünlere oynayarak şov yapacağına, Rus devletinin çıkarlarını gözetmeyi tercih etti.

Füze satarak, Türkiye'yi ABD'nin hasım'ı haline getirdi, NATO'nun hasım'ı haline getirdi, AB'yle iplerini kopardı.

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Putin öfkeyle Türkiye'yi vursaydı…

Bu kadar zarar veremezdi.

Sakin kalmayı başardı…

En ağır zararı verdi.

★

Kendimizi çok akıllı, Putin'i gerizekalı zannettiğimiz için… Parasını ödediğimiz halde F35'lerini alamayan, parasını ödediğimiz halde S400'lerini kullanamayan, parasını ödemeye razı olduğumuz halde Patriot alamayan ülke olduk.

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