  • BIST 97.149
  • Altın 282,758
  • Dolar 5,7454
  • Euro 6,3899
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKAZeytinyağı ithaline izin 

Yılmaz Özdil: Parasını ödediğimiz halde F-35'lerini alamayan, S-400'lerini kullanamayan ülke olduk

»
Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, Türkiye - Rusya ilişkilerine dair yaptığı değerlendirmede Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in S-400 satışıyla Türkiye'yi tam 12'den vurduğunu ifade etti
Yılmaz Özdil: Parasını ödediğimiz halde F-35'lerini alamayan, S-400'lerini kullanamayan ülke olduk

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, Türkiye - Rusya ilişkilerine dair yaptığı değerlendirmede Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in S-400 satışıyla Türkiye'yi tam 12'den vurduğunu ifade etti. Özdil, "Kendimizi çok akıllı, Putin'i gerizekalı zannettiğimiz için… Parasını ödediğimiz halde F35'lerini alamayan, parasını ödediğimiz halde S400'lerini kullanamayan, parasını ödemeye razı olduğumuz halde Patriot alamayan ülke olduk" dedi.

 

"Putin tribünlere oynayarak şov yapacağına, Rus devletinin çıkarlarını gözetmeyi tercih etti.
Füze satarak, Türkiye'yi ABD'nin hasım'ı haline getirdi, NATO'nun hasım'ı haline getirdi, AB'yle iplerini kopardı" diyen Özdil'in "Akıl doğuştandır aptallık öğrenilir" başlığıyla yayımlanan yazısının bir bölümü şöyle: 

(...)

Kendi hava sahasını korurken Rus uçağı düşüren Türkiye…
Kendi hava sahasını korumak için Rus füzesi aldı.
Bu derece ileri zekalıydık.

Sayın ahalimiz gene pek mutlu oldu.
“Rus uçağını düşürdük” diye kornalarla şehir turu atmışlardı…
Bu defa “Rus füzesi aldık” diye kornalarla şehir turu attılar.

Ama küçük bi pürüz vardı.
ABD.
S400 füzesini fişe takarsanız, sizi oyarım dedi.

Kendimizi çok akıllı, ABD'yi gerizekalı zannettiğimiz için… Biz bu Rus füzelerini ambalajından çıkarmayalım, depoya kaldıralım dedik.

Kendimizi çok akıllı, ABD'yi gerizekalı, Trump'ı zaten şapşal zannettiğimiz için… ABD'nin “aferin” demesini bekliyorduk.
Ama öyle olmadı.
F35 savaş uçaklarının parasını ödemiştik, parasını ödediğimiz halde uçakları vermediler, üstüne, bizi F35 programından attılar.

Dün itibariyle de…
Patriot füzelerinin Türkiye'ye satış teklifi resmi olarak geri çekildi.

E bilmiyorum artık, Putin'in aslında ne yaptığı şu anda daha net anlaşılıyor mu?

Büyük devletin liyakat sahibi yöneticisi olarak, höt zöt yapmadı, devlet aklını kullandı…
Füze fırlatarak değil, füze satarak Türkiye'yi imha etti!

Misilleme yapmadı zannediliyordu.
Aslına “missile”me yaptı.

Sayın ahalimiz S400 füzesinin bizi koruyacağını sanıyordu.
Halbuki, S400 füzesi tam 12'den bizi vurdu.

Putin tribünlere oynayarak şov yapacağına, Rus devletinin çıkarlarını gözetmeyi tercih etti.
Füze satarak, Türkiye'yi ABD'nin hasım'ı haline getirdi, NATO'nun hasım'ı haline getirdi, AB'yle iplerini kopardı.

Putin öfkeyle Türkiye'yi vursaydı…
Bu kadar zarar veremezdi.
Sakin kalmayı başardı…
En ağır zararı verdi.

Kendimizi çok akıllı, Putin'i gerizekalı zannettiğimiz için… Parasını ödediğimiz halde F35'lerini alamayan, parasını ödediğimiz halde S400'lerini kullanamayan, parasını ödemeye razı olduğumuz halde Patriot alamayan ülke olduk.

Yazının devamı için tıklayın

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kayyum hamlesi kime yarayacak?23 Ağustos 2019 Cuma 12:57
  • Hakkında boykot çağrısı yapılan N11.com'dan 'Put Adam' açıklaması23 Ağustos 2019 Cuma 11:49
  • Emine Bulut'un eski eşi tarafından kızının önünde öldürülmeden önce söylediği son sözler: Ölmek İstemiyorum23 Ağustos 2019 Cuma 11:08
  • Erdoğan ve Tatar Basın toplantısı... Tatar bir anlaşmada Türkiye'nin müdahale hakkı olmalı!22 Ağustos 2019 Perşembe 21:32
  • Erdoğan, KKTC Başbakanı Tatar ile ortak basın toplantısında konuştu22 Ağustos 2019 Perşembe 20:46
  • Milli Eğitim Bakanı Selçuk okulların açılış ve bu yıl ilk kez uygulanacak ara tatil tarihlerini açıkladı22 Ağustos 2019 Perşembe 16:02
  • TC Orman Bakanı Pakdemirli’nin 'motoru yok' dediği uçakların uçuş belgesi ortaya çıktı22 Ağustos 2019 Perşembe 12:20
  • On binlerce Suriyeli Türkiye sınırına kaçıyor22 Ağustos 2019 Perşembe 10:41
  • Erdoğan'dan Abdullah Gül, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'na davet yok21 Ağustos 2019 Çarşamba 13:30
  • "Bahçeli’nin bile tutuksuz yargılanmasını istediği o dava, Ahmet Türk'ün görevden alınma gerekçelerinden biri"21 Ağustos 2019 Çarşamba 12:16
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti