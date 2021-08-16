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YÖDAK’tan yüz yüze eğitim açıklaması

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”Sağlık Bakanı Sayın Ünal Üstel’in açıklamaları yükseköğretim sistemimiz açısından son derece önemlidir”
YÖDAK’tan yüz yüze eğitim açıklaması

YÖDAK’tan  yüz yüze eğitim açıklaması

”Sağlık Bakanı Sayın Ünal Üstel’in açıklamaları yükseköğretim sistemimiz açısından son derece önemlidir”

Ülkemizin kalkınma hedeflerinde önemli bir yeri olan yükseköğretim sisteminin örgün eğitim faaliyetlerinin başlatılması için, KKTC Sağlık Bakanlığı’na 25 Mayıs 2021 tarihinde bir yazı ile bildirdiğimiz akademik, idari personel ile öğrencilerin 2021 Eylül ayına kadar aşılama programına dahil edilerek ivedilikle aşılanmaları ve ülkemize eğitim amaçlı gelecek öğrencilerimize aşı garantisi verilmesinin gereği konusunda, KKTC Sağlık Bakanı Sayın Ünal Üstel’in dün yayınlanan açıklamalarında bahsettiği gibi değerlendirilerek, 40 bin öğrenci için uygulamaya konmasından duyduğumuz memnuniyeti belirtmek isteriz.

Hedefimiz, Eylül 2021’de yüz yüze eğitimin güvenli, sağlıklı ve sürdürülebilir bir biçimde başlamasıdır. YÖDAK’ın kararlı ve sonuç alıcı çalışma, tavsiye ve önerilerinin hayata geçmesinin, yükseköğretim sistemimizin yeniden normalleşmesi hedefine bir adım daha yaklaştırdığını görmek bizlerin de çalışma azmini yükseltmektedir.

Bu hedefe ulaşmada hayati bir öneme sahip olan aşılama ve ülkemizde eğitimini sürdüren yükseköğretim öğrencilerinin ve kamu sağlığının korunmasına yönelik yapılan aşı stoku çalışması bağlamında KKTC Sağlık Bakanlığı yönetimine ve Sağlık Bakanı Sn. Ünal Üstel’e yürüttükleri vizyon ve çalışma için yükseköğretim camiası adına teşekkür ederiz.

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