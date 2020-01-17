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Yolcuya zorla gebelik testi yaptıran havayolu şirketi özür diledi

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Yolcuya zorla gebelik testi yaptıran havayolu şirketi özür diledi
Yolcuya zorla gebelik testi yaptıran havayolu şirketi özür diledi

Kasım 2019’da, Hong Kong’dan, ABD toprağı sayılan Kuzey Mariana Adaları’na uçmak isteyen yolcuya uçağa binmek için ‘gebelik testi yapmasını şart koşan’ havayolu şirketi özür diledi.

Midori Nishida (25), Hong Kong Express Havayolları’ndan Pasifik Okyanusu’ndaki Kuzey Mariana Adaları’ndan biri olan Sapian Adası’na uçmak için bilet satın aldı.

ABD toprağı sayıldığı için çok sayıda kadının ‘çocuğunun bu ülkenin vatandaşı olması’nı sağlamak amacıyla bu adalarda doğum yaptığı gerçeğinden yola çıkan havayolu şirketi kadın yolcuların uçuş öncesi doldurmaları gereken bir anket hazırladı.

Sonuç negatif çıkınca uçağa alındı

Bu anketi dolduran Nishida, hamile olmadığı bilgisini verdi. Ancak, havayolu çalışanları buna rağmen gebelik testi yapmasını istedi. Aksi takdirde uçağa binemeyeceği söylendi. Bir çalışan Nishida’yı tuvalete götürüp bir test verdi. Sonuç negatif çıkınca da Nishida’nın doğup büyüdüğü adaya yolculuk etmesine izin verildi.

Japonya’nın başkenti Tokyo’da yaşayan Nishida uçuş sonrasında havayolu şirketine şikayetini iletti. Şirketin ilk tepkisi, “Biz yolcularımızın fiziki durumunun uçmak için uygun olup olmadığını belirlemeyi amaçlıyoruz” oldu.

Ancak, çok çirkin ve aşağılayıcı bir muameleye maruz kaldığını belirten Nishida işin peşini bırakmadı. Bunun üzerine şirket, söylem değiştirerek özür dileyen bir açıklama yayınladı.

Şubat 2019’dan beri ABD göçmen yasalarının ihlal edilmemesi için çaba sarfettiklerini ve Saipan uçuşlarında önlem aldıklarını belirten şirket yönetimi açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Bu uygulamadan dolayı mağdur olan herkesten ve Midori Nishida’dan özür diliyoruz. Uygulamaya son verdik.”

2018’de Kuzey Mariana Adaları’nda doğum yapan yabancı kadınların sayısı adalarda yaşayanlarınkinden fazlaydı.

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