  • BIST 95.619
  • Altın 239,544
  • Dolar 5,7553
  • Euro 6,5136
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

Yönetmen Derviş Zaim Yakın Doğulu Öğrencilerle Buluştu…

» »
Yönetmen ve Prodüktör Derviş Zaim, Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde öğrencilerle bir araya geldi.
Yönetmen Derviş Zaim Yakın Doğulu Öğrencilerle Buluştu…

Yakın Doğu Üniversitesi Basın Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre, Yönetmen ve Prodüktör Derviş Zaim, Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Tv Sinema Bölümü öğretim görevlisi Emrah Öztürk'ün moderatörlüğünde gerçekleştirilen "Sinema ve Tanıtım Çalışmaları" başlıklı etkinlikte bir söyleşi yaptı.

İletişim Fakültesi Turuncu Salon'da gerçekleşen söyleşide Yönetmen Zaim öğrencilere,  sinema deneyimleri, sinema sektöründe sanatsal içerikli filmler üretmenin zorluklarından ve sinema sektörü ile sinema filmlerinin tanıtım çalışmalarından bahsetti.

Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Kurt,  İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Başkanı Yrd. Doç. Dr. Nuran Öze, bölüm başkanları ile öğretim üyelerinin hazır bulunduğu etkinliğe öğrenciler yoğun ilgi gösterdiler.

Derviş Zaim; "Filmi Pazarlamak İçin Oyuncularla İstiklal Caddesi'nde Yürüyerek Broşür Dağıttık…"

Zaim konuşmasında, film çekimlerinin ayrı filmi tanıtmanın apayrı bir iş olduğundan bahsederek uzun yıllar aynı tanıtım ekibi ve grafik ekibiyle çalışmanın kendisi açısından bir avantaj olduğundan söz etti. Zaim, "Tabutta Rövaşata" filmi için çok zor koşullarda, borçlanarak çektikleri filmde büyük bir başarı yakaladıklarını da anlatarak, filmin tanıtımı için gerilla yönteminin tercih edildiğinden söz etti.

"Tabutta Rövaşata" filminden kazandığı para ile yeni film çekmek için işbaşı yaptığını da belirten Zaim, Kıbrıs'ı konu alan "Çamur" ve "Gölgeler Suretler" filmlerinin öneminden de bahsetti. Türkiye'de Kıbrıs temalı filmlerin çok ilgi çekmediğini de belirten Zaim, filmi pazarlamak için oyuncularla İstiklal Caddesi'nde yürüyerek broşür dağıttıklarını ve filmin tanıtımını o şekilde yaptıklarını da sözlerine ekledi.

Tanıtım Çalışmaları Her Sektörde Hayati Önem Taşıyor…

Halkla ilişkiler ve tanıtım çalışmalarıyla sinema alanlarının işbirliği içinde olduğu göz ardı edilemeyen bir gerçek olduğunu ifade eden öğretim görevlisi Emrah Öztük’te etkinlikte yaptığı konuşmada, tanıtım çalışmalarının önemine vurgu yaptı

Öztürk; “Tanıtım çalışmaları, her sektörde olduğu gibi bir kültür endüstrisi kolu olan sinema için de hayati bir öneme sahip. Genelde sinemaya gidip filmi izlemekle sürecin sonlandığını düşünürüz. Ancak sanatçının, ürettiği filmini yaratıcı stratejilerle tanıtması son derece önemli bir konudur. Dolayısıyla halkla ilişkiler ve tanıtım çalışmalarıyla sinema alanlarının işbirliği içinde olduğu göz ardı edilemeyen bir gerçek” dedi.

a75b210a-6fb5-48b0-aeaf-e55929ae77f8.jpg

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tümgeneral Yılmaz Yıldırım ve eşi Yakın Doğu Üniversitesinde açık bulunan 4 sergi ile Kıbrıs Modern Sanat Müzesi ve Kıbrıs Araba Müzesi’ni ziyaret etti06 Nisan 2019 Cumartesi 13:13
  • Oyuncu Hazar Ergüçlü Konuk Olduğu Yakın Doğu Üniversitesinde Hayranları İle Söyleşi Yaptı05 Nisan 2019 Cuma 16:49
  • “Kuzey Kıbrıs Karma Foto Resim Sergisi" Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler Tarafından Açıldı05 Nisan 2019 Cuma 16:47
  • “2. Kıbrıs Konusu: Kıbrıs'ın Dünü, Bugünü ve Geleceğe İlişkin Vizyonu" Konferansı Sona Erdi04 Nisan 2019 Perşembe 16:41
  • Yakın Doğu Koleji Öğrencileri SOS Çocuk Köyü’ndeki Bir Çocuğun Eğitim Masraflarına Sponsor Oldu04 Nisan 2019 Perşembe 16:33
  • Kuzey Kıbrıs’ta Sosyal Medyada Haber Okuma Pratikleri Uluslararası Türk Basın Sempozyumu'nda Sunuldu04 Nisan 2019 Perşembe 16:31
  • 2. Uluslararası Kıbrıs Konferansı Yakın Doğu Üniversitesinde Devam Ediyor03 Nisan 2019 Çarşamba 15:47
  • Kıbrıs Modern Sanat Müzesi Görsel Şölene Devam Ediyor03 Nisan 2019 Çarşamba 15:08
  • “Cinnet Mevsimi” Belgeseli Yakın Doğu Kolejinde Yoğun İlgiyle İzlendi03 Nisan 2019 Çarşamba 14:50
  • Gazi Yüksel’in 100 Eserden Oluşan “Yerel Sanatlar” Adlı Fotoğraf Sergisi, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı Tarafından Açıldı02 Nisan 2019 Salı 16:29
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti