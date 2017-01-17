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YouTube'a porno şoku!

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YouTube'a porno şoku!
Bilgisayar korsanlarının YouTube'un yasaklarını aşarak ufak bir yöntem kullanarak siteye porno videolar yükleyebildikleri ortaya çıktı.

Video paylaşım sitesi YouTube'a basit bir hile ile porno film yüklenebildiği ortaya çıktı. Independent'in haberine göre korsanlar küçük bir püf noktasıyla Google'ın seksüel içerik kurallarını devre dışı bırakabiliyor.

Böylece korsanlar pornografik videoları gizlice YouTube'a yüklüyor. Torrentfreak'in aktardığı habere göre pek çok korsan YouTube'un güvenlik sistemini aşarak sitenin fark edemeyeceği bir şekilde siteye bu videoları yüklemeyi başarıyor.

YouTube'un seksüel içeriklerle ilgili sıkı kuralları var. Yani bu tarz yetişkinlere yönelik videoların sitede yer alması yasak. Normalde bu tarz içerikleri ortadan kaldırmak ve yasaklamak için sitenin kullandığı bir dizi yöntem var.

Bunlardan biri videonun telif hakları ile ilgili sorun olup olmadığını kontrol etmek. Kullanıcıların şikâyetleri ve yorumları da YouTube'un kurallarına uygun olmayan videoları tespit etmesinde bir yöntem olarak kullanılıyor.

YOUTUBE'TA SİSTEM NASIL İŞLİYOR?

Her gün milyonlarca videonun yüklendiği dünyanın en büyük video platformu olan YouTube'ta yer alan içerik-ID yazılımı videoların her birini hızlıca tararken, bu tarama esnasında telif haklarını çiğneyip çiğnemediğini de kontrol ediyor. Diğer yandan kullanıcılardan gelen şikâyetler için de bu sistem devreye giriyor ve şikâyet eden kullanıcı haklı görülürse video için işlem yapılıyor.

KORSANLAR YOUTUBE'UN SİSTEMİNİ BÖYLE AŞIYOR

Korsanlar ise YouTube'un bu sistemini aşabilmek için videoları siteye yüklüyor; ancak bu videoları herkese açık yayınlamıyor. Bu da YouTube'un bu görüntüyü denetleyememesine yol açıyor. Listeye girmeyen bu videoların linkleri herhangi bir siteye 'gömüldüğünde' içerik kontrol mekanizmasından bağımsız olarak oynayabiliyor. Böylece aykırı içerikler YouTube'un kontrol sisteminden kaçmayı başarıyor. Yani YouTube'ta yayında gösterilmeyen bir videonun harici sitelerde oynatılması mantığı korsanların en büyük kozu.

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