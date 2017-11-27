YSK aday başvurularını 1 Aralık Cuma günü kabul edecek

KKTC’de 7 Ocak 2018’de yapılacak erken genel seçime katılacak siyasi partilerin aday belirleme çalışmalarını yarına kadar tamamlaması gerekiyor.

KKTC’de 7 Ocak 2018’de yapılacak erken genel seçime katılacak siyasi partilerin aday belirleme çalışmalarını yarına kadar tamamlaması gerekiyor.

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) açıkladığı ve 14 Kasım’da başlayan seçim takvimine göre, yarın, siyasal partilerce adayların saptanmasının son günü.

YSK, adaylık başvurularını 1 Aralık Cuma günü kabul edecek. YSK ve ilçe seçim kurulları, ertesi gün adayları geçici ilan edecek.

3 Aralık, sandık seçmen listelerinin askıya alınmasının en son günü.

Adaylar, YSK’daki değerlendirmenin ardından 10 Aralık’ta kesinleşecek ve 11 Aralık’ta da ilan edilecek. Yine 11 Aralık’ta propaganda sırası için YSK huzurunda ad çekme işlemi yapılacak.

Erken Genel Seçim için resmi propaganda 12 Aralık’ta başlayacak.

Takvime göre, siyasi partilerin BRT’de propaganda için YSK’ya en geç 17 Aralık’a kadar dilekçe vermesi; sandık seçmen listelerinin de en geç 18 Aralık’a kadar tamamlanması gerekiyor.

Seçimle ilgili kamuoyu yoklaması ve araştırmalar, 23 Aralık’tan sonra yayımlanamayacak.

Seçim takvimine göre 4 Ocak, seçmen kartlarının ve bilgilendirici broşürlerin dağıtılmasının son günü.

7 Ocak erken genel seçimi için 12 Aralık’ta başlayacak propaganda süresi, 6 Ocak’ta dolacak ve seçmenler, 7 Ocak Pazar günü Cumhuriyet Meclisi’nin 50 üyesini belirlemek üzere sandığa gidecek.

7 PARTİ ADAYLARINI AÇIKLADI

Erken genel seçim sürecinde şu ana kadar 7 siyasi parti adaylarını açıkladı.

UBP, CTP, DP, TDP, TKP-Yeni Güçler, HP ve YDP 7 Ocak’ta halkın karşısına çıkacak adaylarını, Siyasi Partiler Yasası uyarınca YSK’nın da taraf olduğu süreçle belirledi.

Aday adaylığı için başvuru kabul eden partiler, bazı istisnalar dışında üyelerinin oylarıyla adaylarını ve oy pusulasındaki sıralarını saptadı.

YKP seçimi boykot kararı alırken, KSP ise 2 bağımsız adayı destekleyeceğini duyurdu.

Seçime katılacağını daha önce duyuran MDP ise henüz aday listesini açıklamadı.

Bu seçimde ilk kez uygulanacak Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasası’yla KKTC geneli tek seçim bölgesi oldu. Seçmenler, ülke genelinde, belli kurallarla 6 ilçedeki 50 adaya oy verebilecek. Seçimde, “mühür, mühür+tercih ve karma” yöntemlerle oy kullanılabilecek.

Cumhuriyet Meclisi’ndeki 50 milletvekilinin 16’sı Lefkoşa’dan, 13’ü Gazimağusa’dan, 10’u Girne’den, 5’i İskele’den, 4’ü Güzelyurt’tan ve 2’si Lefke’den seçilecek.

YSK, 7 Ocak 2018 genel seçimi askı öncesi nüfusu 230 bin 747; seçmen sayısının da 188 bin 688 olarak açıklamıştı.

KKTC’de son genel seçim 28 Temmuz 2013’te yapılmıştı.