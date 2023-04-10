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Yunan bakan: Umarım Türkiye’yle ilişkiler yeniden bozulmaz

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Türkiye ve Yunanistan arasında 6 Şubat’taki deprem felaketi sonrası yaşanan yakınlaşmaya dair Atina’dan yeni bir açıklama geldi.
Yunan bakan: Umarım Türkiye’yle ilişkiler yeniden bozulmaz

Ankara-Atina hattında aylar süren gerilimin ardından tansiyon giderek düşüyor. 6 Şubat'taki deprem felaketi sonrasında Türkiye'ye gelerek deprem bölgesini ziyaret eden Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Türkiye'yle iyi ilişkilerin sürmesini umduğunu söyledi.

Skai televizyonuna konuşan Dendias, Türkiye'nin Kıbrıs sorunu üzerinden yeni bir gerilim yaratabileceğini savundu. Dendias, “Kıbrıs uzakta değil. Orada bir şey olursa bu, elbette Yunan-Türk ilişkilerini kötü etkiler” dedi.

Yunan bakan ayrıca Türkiye'de yapılacak seçimlerde iktidara gelecek her partiyle görüşmeye hazır olduklarını kaydetti. Yunanistan'da da mayıs ayında genel seçim düzenleneceğini hatırlatan Dendias, “Umarım ki biz kazanacağız. Kim gelirse gelsin Türk tarafıyla masaya oturmak isteriz” diye konuştu.

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