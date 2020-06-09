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Yunan Genelkurmay Başkanı: “Yunan askerleri Türklerin yolunu kesecek”

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Yunan Genelkurmay Başkanı: “Yunan askerleri Türklerin yolunu kesecek”
Yunan Genelkurmay Başkanı: “Yunan askerleri Türklerin yolunu kesecek”

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki çalışmalarını hedefine koyan Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros, "Yunan askerleri Türklerin yolunu kesecek" şeklinde skandal bir açıklamaya imza attı.

Geçtiğimiz hafta "Bizi küçümseyenler büyük bir hata yapıyor bizi hafife alan herkesi ezmeye hazırız" tehdidiyle gündeme gelen General Konstantinos Floros, bir açıklamaya daha imza attı.

"YUNAN ASKERLERİ TÜRKLERİN YOLUNU KESECEK"

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de sondaj çalışmalarını başlatacağını duyurması sonrası televizyona çıkan Yunan general Floros, "Yunan askerleri Türklerin yolunu kesecek" ifadelerini kullandı.

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