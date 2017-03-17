Yunan spikerden ilginç sözler

UEFA Avrupa Ligi Son 16 turunda 51 dakika boyunca 10 kişi oynayan temsilcimiz Beşiktaş Olympiakos karşısında tarih yazdı...

yah-Beyazlı takım 39. dakikada Vincent Aboubakar'ın kırmızı kart gördüğü maçı Aboubakar, Babel (2) ve Cenk Tosun'un golleriyle 4-1 kazandı. Müthiş gecede Beşiktaş tribünleri adeta şov yaptı, eksik oynayan takımını motive etti. İşte Beşiktaş Olympiakos maçında yaşananlar:

Temsilcimiz Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda ilk maçta deplasmanda 1-1 berabere kaldığı Olympiakos'u sahasında 10 kişi kaldığı maçta 4-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Olympiakos'un golünü 31. dakikada Elyounoussi atarken temsilcimiz Beşiktaş'a farklı galibiyet ve turu getiren golleri 10. dakikada Aboubakar, 22. ve 75. dakikalarda Babel ve 84. dakikada Cenk Tosun kaydetti. Aboubakar mücadelenin 39. dakikasında orta sahada topsuz alanda rakibine kafa attığı için direkt kırmızı kart görerek oyundan atıldı. Beşiktaş'ın zafer gecesinde tribünler de muhteşemdi, adeta takımla bütünleşti. İzmir Marşı'yla başlayan gece Sirtaki ile bitti. Aboubakar'ın gördüğü kartla maçın büyük bölümünde 10 kişi oynayan Beşiktaş'ta yapılan anonslarla hem oyuncular hem taraftarlar motive edildi. 71. dakikada anonsla eski zafer maçları hatırlatıldı, hem takım hem seyircinin coşkusu daha da arttı.

YUNAN SPİKER İNANAMADI

Maçı anlatan Yunan spiker ise sahada olanlara bir türlü inanamadı.

BEŞİKTAŞ-Olympiakos maçını Yunanistan’da yayınlayan Cosmote TV’nin spiker ve yorumcusu Yorgo Thanailakis, karşılaşmayı anlatırken ilginç ifadeler kullandı:

Maçtan önce: Osmanlıspor’u eleyen Olympiakos, Ankara’dan sonra İstanbul’u da fethetmek istiyor.

Dakika 10: Savunmada 1 dakika içinde üst üste 3 hata ve Aboubakar’dan gol... İlk pozisyonda Leali niye çıkıp topu almadı? Olabilecek en kötü başlangıç.

Dakika 21: Quaresma ne istiyorsa yaptı, ortaladı ve Babel attı. 2-0. Top Leani’nin ellerinin altından geçti.

Dakika 31: Elyounousi’den müthiş bir vole ve gol.

Dakika 34: Quaresma penaltı istedi. Penaltı yok. Chissokho, Portekizli’ye sadece dokundu.

Dakika 37: Beşiktaş şaşırmış görünüyor. Olympiakos bu şaşkınlıktan yararlanmaya çalışıyor.

Dakika 39: Aboubakar, Retsos’a vurdu kırmızı kart. Olympiakos için kritik bir anda çok iyi bir gelişme.

'OLYMPİAKOS OYUNCULARI İNANAMIYOR'

Devre arası: Olympiakos ilk 20 dakikadaki şoku atlattı. İlk yarının son 10 dakikasında Beşiktaş kimliğini kaybetmişti.

Dakika 74: Babel, atttığı 2 gol ile 10 kişilik Beşiktaş’a turu getiriyor. İnanılmaz.Top adeta ağlara gitmek istiyordu.

Dakika 83: Cenk oyuna girdi ve golü attı. Olimpiakos oyuncuları yaşadıklarına inananamıyorlar.

Dakika 90: Ağır yenilgi. Olympiakos ilk 20 dakikadaki şaşkınlığının ve kişisel hataların bedelini ödedi.

14 SEZON SONRA ÇEYREK FİNALDE

Beşiktaş, 14 sezon sonra 3. kez çeyrek finale yükselmeyi başardı. 1986-1987 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası'nda çeyrek finale yükselen siyah-beyazlı takım, 2002-2003'te de UEFA Kupası'nda bu başarıyı göstermişti. (Hürriyet)